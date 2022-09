Premierul Marii Britanii și înalții parlamentari britanici jură credință noului rege

Este o zi istorică în Marea Britanie. Parlamentari de rang înalt din Marea Britanie au început procesul de jurământ de credinţă faţă de noul rege, Carol al III-lea, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, informează Agerpres, citând PA Media/dpa.



Preşedintele Camerei Comunelor, Sir Lindsay Hoyle, a declarat că din cauza constrângerilor de timp, doar un număr mic de parlamentari pot depune jurământul sâmbătă, dar mai mult timp va fi disponibil la o dată ulterioară.



Sir Lindsay a fost primul parlamentar care a depus jurământul, urmat de decanul (tatăl) Camerei, Sir Peter Bottomley, şi de decana (mama) Camerei, Harriet Harman.



Apoi prim-ministrul Liz Truss a rostit jurământul: "Jur pe Dumnezeu atotputernic că voi fi credincioasă şi voi purta loialitate adevărată Majestăţii Sale Regele Charles, moştenitorilor şi succesorilor săi, în conformitate cu legea, aşa să-mi ajute Dumnezeu".

Charles al III-lea a fost proclamat oficial noul Rege al Marii Britanii

Charles al III-lea a fost proclamat oficial ca nou rege sâmbătă, la Palatul St James din Londra, de către Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneşte pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit.

Prima lectură publică în această sâmbătă, de la balconul Palatului Sf James din Londra, a proclamării Regelui Charles al III-lea a fost însoţită de salve de tun şi de o nouă interpretare a imnului naţional. Astfel, de acum încolo, va fi înlocuită formula "God save the Queen" (Dumnezeu s-o apere pe Regină) cu "God save the King" (Dumnezeu să-l apere pe Rege), transmite EFE.



Deţinătorul ordinului Garter King of Arms, David White, a citit "prima şi principala Proclamaţie", urmată de fanfare şi de o defilare militară. Proclamaţia va fi citită şi în City of London (centrul financiar) şi în Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.

"Doamnelor şi domnilor, îmi revine datoria plină de tristeţe să vă anunţ moartea mult iubitei mele mame, Regina. Ştiu cât de multă compasiune aveţi pentru mine atât voi cât şi întregul popor - şi cred că pot să cred că şi întreaga lume - în urma acestei pierderi ireparabile pe care am suferit-o cu toţii. Pentru mine este o mare consolare să ştiu că această compasiune exprimată de atât de mulţi oameni faţă de sora mea şi de fraţii mei şi că această afecţiune şi sprijin copleşitor vor fi extinse către întreaga noastră familie după această pierdere", a declarat noul suveran britanic în debutul discursului său.

Putin l-a felicitat pe Charles al III-lea după proclamarea sa ca rege

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, i-a trimis sâmbătă o telegramă de felicitare lui Charles al III-lea după proclamarea sa oficială ca monarh al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi al altor 14 ţări din Commonwealth, după dispariţia mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, care a murit joi, la vârsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scoţia, transmite EFE, potrivit Agerpres.



"Majestatea Voastră: primiţi sincerele mele felicitări cu prilejul accederii la tron. Doresc Majestăţii Voastre succese, sănătate de fier şi numai bine", a scris Putin în mesajul său, citat de Kremlin.

