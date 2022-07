Premierul Ciucă: Încurajăm investitorii să păstreze locurile de muncă

Şeful Executivului a precizat că în vederea elaborării formei finale au proiectului au avut loc discuţii cu mediul de afaceri, cu patronatele, cu sindicatele.



"Este o şedinţă în care adoptăm acte normative foarte importante. Primul dintre ele este ordonanţa de modificare a Codului fiscal. (...) Am dorit încă de la început să avem un dialog, atât cu mediul asociativ, cu mediul de afaceri, cu patronatele, cu sindicatele. Acest dialog s-a derulat imediat după publicarea textului ordonanţei în transparenţă publică. Desigur, am avut dialog cu instituţiile internaţionale de specialitate, cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, cu toţi cei care au putut să ne sprijine în demersul nostru. Prin măsurile pe care urmează să le stabilim în această ordonanţă (...) am făcut tot ceea ce a depins de noi astfel încât pe de-o parte să începem, aşa cum ni s-a solicitat, să eliminăm excepţiile, iar, pe de altă parte, să facem în aşa fel încât să asigurăm mediului de afaceri predictibilitate şi stabilitate pentru a putea să încurajăm continuarea investiţiilor în economia românească", a declarat Nicolae Ciucă, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.



În context, premierul a reliefat că, din cifrele care au fost publicate săptămâna aceasta, rezultă că în ultimele cinci luni investiţiile directe străine în România au crescut cu 53,1%.



"Este un fapt cât se poate de evident şi îmbucurător, pentru că reuşim, prin deciziile şi măsurile pe care le-am luat şi le vom lua în continuare, să facem în aşa fel încât să încurajăm atât investitorii străini, cât şi investitorii români să continue să dezvolte economia românească, să protejeze locurile de muncă şi, desigur, să mărim locurile de muncă şi să devenim cât mai atractivi pentru tot sectorul de business", a declarat Ciucă.

