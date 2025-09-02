Data publicării:

Pregătiri pentru invazie? China forajează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
FOTO: Freepik @chormail
FOTO: Freepik @chormail

China a început foraje pentru petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului, o mișcare considerată de analiști ca parte a unei posibile strategii de expansiune și presiune asupra insulei.

China desfășoară operațiuni de foraj pentru petrol și gaze în zona economică exclusivă (ZEE) a Taiwanului, ceea ce analiștii interpretează ca o mișcare unilaterală a Beijingului de a revendica teritorii disputate și care ar putea facilita o eventuală invazie a insulei.

În lunile iulie și august, au fost observate cel puțin 12 nave pentru petrol și gaze, împreună cu structuri fixe – inclusiv o navă la mai puțin de 50 km de limitele apelor restricționate ale Insulelor Pratas, controlate de Taiwan, precum și suporturi din oțel pentru platforme de foraj offshore numite „jachete”. Această prezență în ZEE a Taiwanului nu fusese raportată anterior.

Specialiștii au explicat că aceste activități urmează strategia „greyzone” a Beijingului pentru a obține controlul asupra unor teritorii disputate. China revendică întreaga Marea Chinei de Sud, în ciuda deciziei Curții de la Haga din 2016 care a considerat ilegală această revendicare. De asemenea, Beijingul susține că Taiwanul este o provincie chineză și, în pregătirea unei posibile anexări forțate, a inițiat o campanie de „salami slicing”, reducând treptat spațiul controlat și apărat de Taipei.

Cu toate acestea, guvernul taiwanez nu a reacționat

„Agresiunea Chinei în zona gri utilizează frecvent activități comerciale pentru obiective expansioniste”, a afirmat Ray Powell, director al proiectului SeaLight de la Universitatea Stanford.

Prezența acestor nave și structuri a fost identificată pentru prima dată într-o analiză publicată marți de think-tank-ul american Jamestown Foundation, care a precizat că ele aparțin companiei de stat China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Cu toate acestea, guvernul taiwanez nu a reacționat, deși aplică regulat legislația ZEE în alte regiuni.

Această lipsă de reacție a surprins analiștii. „Eșecul de a protesta astăzi riscă să normalizeze tăierea suveranității și încurajează alte încălcări”, se menționează în raportul Jamestown.

Structurile implicate sunt masive: o navă de peste 240 m lungime, cu punți echivalente cu 1,5 terenuri de fotbal, și două dintre cele mai mari platforme de foraj din Asia. Unele dintre aceste active se află în zonă de peste cinci ani, iar una a ajuns în 2024 la mai puțin de un kilometru de limitele apelor restricționate ale Insulelor Pratas. The Guardian a verificat independent majoritatea acestora prin site-uri civile de monitorizare maritimă.

Contestarea activităților petroliere și de gaze din ZEE-ul Taiwanului este complicată, deoarece Taiwan nu este parte la Convenția ONU asupra Dreptului Mării (UNCLOS) și nu poate folosi mecanismele sale de arbitraj. De asemenea, legislația internă privind aplicarea ZEE-ului este ambiguă, iar capacitatea maritimă a Taiwanului nu permite contestarea acestor activități.

"Platformele mari de foraj în ape adânci sunt teritoriul nostru mobil național și o armă strategică"

„Presupun că Taipei nu a avut capacități de răspuns, și asta explică de ce nu au reacționat”, a spus Bonnie Glaser, director al programului Indo-Pacific la German Marshall Fund. „Poate că au subestimat amploarea acestei acțiuni.”

CNOOC se prezintă ca „una dintre cele mai mari companii independente de explorare și producție petrolieră și de gaze din lume” și colaborează cu firme străine, inclusiv cu CPC din Taiwan, deși ministerul taiwanez susține că nu există contracte active.

Ca entitate de stat, CNOOC acționează și în interesul ambițiilor politice ale Beijingului. În 2012, președintele companiei, Wang Yilin, a declarat: „Platformele mari de foraj în ape adânci sunt teritoriul nostru mobil național și o armă strategică”, conform Wall Street Journal.

Profesorul Zhu Feng, de la Universitatea Tsinghua, a precizat că explorarea petrolului și gazelor este „în principal determinată de nevoile energetice ale Chinei” și nu vizează escaladarea disputelor teritoriale. „Mai degrabă reflectă poziția puternică a Chinei în apărarea drepturilor și intereselor revendicate în regiune”, a adăugat el.

Aceste activități au provocat anterior reacții dure din partea altor state. Recent, guvernul japonez a acuzat Beijingul că a poziționat 21 de platforme de foraj în interiorul ZEE japonez, într-un presupus efort unilateral de exploatare a câmpurilor de gaze din Marea Chinei de Est.

Beijingul a intensificat presiunea asupra Taiwanului prin exerciții militare, incursiuni și patrule ale gărzii de coastă

Raportul Jamestown avertizează că structurile „jachetă” pot fi folosite și în scopuri militare, „putând facilita scenarii de constrângere, blocadă, bombardament sau invazie împotriva Insulelor Pratas sau a Taiwanului în general”.

În ultimii cinci ani, Beijingul a intensificat presiunea asupra Taiwanului, asupra spațiului său maritim, prin exerciții militare, incursiuni și patrule ale gărzii de coastă în apele restricționate din jurul insulelor offshore.

„China a copleșit treptat apărarea Taiwanului cu agresiuni mult mai aproape de țărmurile lor, ceea ce poate face ca acest lucru să fie ceva cu care pur și simplu nu vor să se confrunte”, a declarat Powell.

„Guvernele nu reacționează public la agresiuni dacă consideră că o plângere ar ridica problema ce altceva pot face în legătură cu situația”, a completat Powell.

The Guardian a contactat Consiliul de Securitate Națională al Taiwanului și Ministerul Afacerilor Economice, ce a redirecționat întrebările către Consiliul pentru Afaceri Maritime și care a refuzat comentariile. Garda de coastă a Taiwanului a precizat că „menține monitorizarea continuă a țintelor maritime în zona sa de supraveghere”, însă explorarea petrolieră și colaborările nu fac parte din atribuțiile sale.

Ministerul Afacerilor Externe al Chinei nu a răspuns solicitării pentru comentarii, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Pregătiri pentru invazie? China forajează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului
02 sep 2025, 19:14
Anexarea unei părți din Cisiordania, pe agenda lui Netanyahu. Răspuns la recunoașterea statului palestinian
02 sep 2025, 17:21
Kremlinul îl contrazice pe Trump: Nicio înțelegere pentru o întâlnire cu Zelenski
02 sep 2025, 16:33
Liderii europeni se întâlnesc la Paris cu Zelenski
02 sep 2025, 16:55
Un român stabilește un nou record mondial. Avram Iancu, primul om care a traversat înot un continent în 177 de zile
02 sep 2025, 17:07
Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing
02 sep 2025, 15:52
ParintiSiPitici.ro
Inteligența copiilor începe să apară la această vârstă, conform celor mai recente studii: „Aceste comportamente arată potențialul lor cognitiv în viitor”
02 sep 2025, 20:17
Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat”
02 sep 2025, 15:34
Putin: Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE
02 sep 2025, 15:23
Marine Le Pen cere alegeri anticipate în Franța
02 sep 2025, 14:35
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri
01 sep 2025, 15:30
Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale
01 sep 2025, 13:35
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
01 sep 2025, 13:15
Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa
01 sep 2025, 11:01
Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol
01 sep 2025, 10:37
Grecia și Germania au dezmembrat o rețea de contrabandă care transporta cocaină în mai multe țări din Europa
01 sep 2025, 09:37
Zelenski anunță arestarea unui suspect în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului ucrainean
01 sep 2025, 09:15
Karol Nawrocki nu uită de promisiunile din campanie: Trebuie să rezolvăm în sfârșit această problemă
01 sep 2025, 08:54
Cutremur puternic în Afganistan. Cel puțin 600 de morți
01 sep 2025, 08:34
Președintele chinez Xi Jinping propune o nouă ordine globală la forumul de securitate din China
01 sep 2025, 08:45
Putin, dezvăluiri despre „înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska: China și India ne susțin
01 sep 2025, 08:09
Sudul Global s-a reunit în China: Modi, Xi și Putin, demonstrație de forță și semne de vindecare a rănilor dintre națiuni / foto în articol
31 aug 2025, 23:18
Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri destul de precise pentru o desfășurare de trupe în Ucraina
31 aug 2025, 22:25
Uzina de armament de la Sopot, blocată de naționaliști în timpul vizitei lui von der Leyen în Bulgaria
31 aug 2025, 20:18
Merz exclude majorarea impozitelor pentru cetățenii Germaniei
31 aug 2025, 19:01
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
31 aug 2025, 17:25
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
31 aug 2025, 16:28
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
31 aug 2025, 16:20
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
31 aug 2025, 15:33
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
31 aug 2025, 15:23
Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA capăt zvonurilor privind moartea sa
31 aug 2025, 13:45
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Combinatul din România care pune lacătul din 5 septembrie
acum 18 minute
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
acum 21 de minute
Originea vieții pe Pământ, descoperită în sfârșit de oamenii de știință
acum 28 de minute
Marian Vanghelie neagă că ar fi agresat-o pe Oana Mizil: Nici nu era acasă. M-am certat cu soacră-mea
acum 1 ora 0 minute
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
acum 1 ora 0 minute
Directiva venită de la Bruxelles: Pedepse mai aspre pentru șoferii începători. Titi Aur: Modelul, preluat din Suedia. Și Elveția are același sistem
acum 1 ora 20 minute
Pregătiri pentru invazie? China forajează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului
acum 1 ora 41 minute
Pedeapsa primită de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. Sentința este definitivă
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
acum 7 ore 10 minute
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
acum 12 ore 7 minute
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel