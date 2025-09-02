Data actualizării: | Data publicării:

Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video

Președintele Chinei, Xi Jinping, și-a convocat omologul rus și pe cel nord-coreean la Beijing, într-o demonstrație de solidaritate cu țările blamate de Occident pentru rolul lor în cel mai grav război din Europa din ultimii 80 de ani.

Xi l-a găzduit pe Vladimir Putin pentru discuții la Marea Sală a Poporului și apoi la reședința sa personală, numindu-l „vechiul său prieten”. Câteva ore mai târziu, trenul blindat al lui Kim Jong Un a fost observat în capitala Chinei, notează Reuters.

Cei trei urmează să ocupe scena centrală la o paradă militară masivă miercuri, unde președintele chinez își va etala viziunea pentru o nouă ordine globală, în timp ce politicile „America First” ale președintelui american Donald Trump pun sub presiune alianțele occidentale.

Dincolo de fast, analiștii urmăresc dacă cei trei ar putea semnala relații de apărare mai strânse în urma unui pact semnat de Rusia și Coreea de Nord în iunie 2024 și o alianță similară între Beijing și Phenian, un rezultat care ar putea altera calculul militar în regiunea Asia-Pacific.

Ar fi, de asemenea, o lovitură pentru Trump, care a vorbit despre relațiile sale strânse cu Putin, Xi și Kim și și-a lăudat acreditările de pacifist, în timp ce războiul de trei ani și jumătate al Rusiei cu Ucraina continuă.

Într-o critică voalată la adresa SUA, Xi a declarat la un summit cu peste 20 de lideri din țări non-occidentale: „Trebuie să continuăm să adoptăm o poziție clară împotriva hegemonismului și a politicii de putere”.

India, mai aproape de China și Rusia

Xi a purtat, de asemenea, discuții luni cu prim-ministrul indian Narendra Modi, a cărui țară a fost vizată de Trump pentru achizițiile sale de petrol rusesc, considerate a ajuta la finanțarea efortului de război al lui Putin.

Secretarul Trezoreriei al lui Trump, Scott Bessent, a numit summitul „performant” și a acuzat China și India, cei mai mari cumpărători de țiței rusesc, că sunt „actori răi” prin alimentarea războiului Rusiei.

În timp ce Putin și Xi s-au întâlnit, Gazprom din Rusia și China National Petroleum Corporation au semnat un acord pentru creșterea aprovizionării cu gaze și au încheiat un acord privind o nouă conductă care ar putea aproviziona China timp de 30 de ani.

Liderii s-au retras ulterior la reședința personală a președintelui chinez pentru a continua discuțiile. Putin și Kim ar putea avea, de asemenea, o întâlnire după sosirea lui Kim, a relatat agenția de știri de stat rusă TASS.

Semnale de alarmă pentru Occident

Într-un moment în care Trump și-a pus ochii pe un Premiu Nobel pentru Pace, orice nouă concentrare a puterii militare în Est, care include și Rusia, va trage un semnal de alarmă pentru Occident.

„Exercițiile militare trilaterale dintre Rusia, China și Coreea de Nord par aproape inevitabile”, a scris în martie Youngjun Kim, analist la Biroul Național de Cercetări Asiatice, cu sediul în SUA, citând modul în care conflictul din Ucraina a apropiat Moscova și Phenianul.

„Până acum câțiva ani, China și Rusia erau parteneri importanți în impunerea de sancțiuni internaționale împotriva Coreei de Nord pentru testele sale nucleare și cu rachete... (ele) sunt acum potențiali parteneri militari ai Republicii Populare Democrate Coreene în timpul unei crize din peninsula coreeană”, a adăugat el, folosind numele oficial al țării izolate diplomatic.

Kim este un jucător important în conflictul din Ucraina: liderul nord-coreean a furnizat peste 15.000 de soldați pentru a sprijini războiul lui Putin.

În 2024, el l-a găzduit și pe liderul rus la Phenian - primul summit de acest fel în 24 de ani - într-o mișcare interpretată pe scară largă ca o ofensivă la adresa lui Xi și o încercare de a-i atenua statutul de paria prin reducerea dependenței Coreei de Nord de China.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Rusia în regiunea Kursk, potrivit agenției de informații din Coreea de Sud, care consideră că Phenianul plănuiește o altă desfășurare.

Putin a declarat, de asemenea, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Tianjin că trebuie restabilit un „echilibru just în sfera securității”, o prescurtare pentru critica Rusiei la adresa extinderii spre est a NATO.

Pentru Kim, parada va marca cel mai mare eveniment diplomatic multilateral la care a participat vreodată, oferindu-i tânărului lider incluziv oportunitatea de a obține sprijin implicit pentru armele sale nucleare interzise și de a-și extinde cercul diplomatic.

Înainte de a traversa China marți dimineață, Kim a vizitat un laborator de rachete, descris de analiști ca o mișcare coregrafiată.

Vizita a avut ca scop „etalarea statutului (Coreei de Nord) de putere nucleară” chiar înainte de „a sta alături de Xi și Putin, ceea ce are scopul de a sugera sprijinul pentru Coreea de Nord ca stat nuclear”, a declarat Hong Min, analist nord-coreean la Institutul Coreean pentru Unificare Națională.

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

