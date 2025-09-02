Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte

Gazprom și CNPC semnează un acord pentru creșterea livrărilor de gaze către China.

Gazprom (GAZP.MM) din Rusia și China National Petroleum Corporation au semnat un acord pentru creșterea livrărilor anuale de gaze către China prin conducta Power of Siberia, precum și prin ruta Extremului Orient, au relatat marți agenția rusă RIA citată de Reuters.

Agenția de presă a relatat luna trecută că China încearcă să cumpere mai mult gaz rusesc printr-o conductă existentă, deoarece discuțiile dintre cele două țări nu au reușit să înregistreze progrese în ceea ce privește construirea unei a doua legături.

Acordurile au fost semnate în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin în China, unde acesta urmează să participe miercuri la o paradă militară în Piața Tiananmen, marcând sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei.

RIA, citând directorul general al Gazprom, Alexei Miller, a declarat că Gazprom și CNPC au convenit să crească livrările la 44 de miliarde de metri cubi (bcm) pe an, de la 33 bcm pe an.

În plus, cele două companii au convenit să crească livrările de gaze prin ruta Extremului Orient la 12 bcm, de la 10 bcm.

Miller a mai declarat că a fost semnat un memorandum obligatoriu din punct de vedere juridic pentru construcția conductei Power of Siberia 2 către China și a conductei de gaze de tranzit Soiuz Vostok prin Mongolia.

„Gazprom și CNPC au semnat astăzi și un nou memorandum privind cooperarea strategică, care reflectă o nouă etapă în colaborarea noastră cu CNPC pe noi proiecte”, a declarat Miller.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News