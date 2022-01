Pregătirea polițistului care a accidentat mortal o minoră. Unde a absolvit școala de poliție

Pregătirea profesională a polițistului care a accidentat două minore pe trecerea de pietoni, omorând-o pe una dintre ele, a fost o temă dezbătută în presă, în contextul ”deprofesionalizării Poliției”, așa cum a fost numit fenomenul de unii specialiști. Într-un demers jurnalistic, Antena 3 a primit un răspuns venit din partea Școlii de agenți de poliție de la Câmpina.

”Am întrebat acolo exact ce cursuri a urmat (agentul de poliție - n.r.) și am aflat într-un răspuns oficial că în perioada 06.02.2017 - 28.04.2017, timp de 60 de zile lucrătoare, a participat agentul de poliție la un curs de inițiere în carieră la Școala de agenți de poliție. Conform planului de învățământ de la acea vreme au fost alocate 440 de ore de învățământ, dar și 40 de ore de activități complementare procesului de învățământ. Asta este foarte interesant, aș spune eu, pentru că la pregătirea suplimentară, cele 40 de ore, au fost planificate 12 materii, printre care acordarea primului ajutor medical.

Cu alte cuvinte, potrivit acestui răspuns oficial, agentul de poliție a făcut cel puțin trei ore în care a învățat cum se acordă primul ajutor medical în cazul unui accident, în cazul unei nenorociri, dar a mai învățat ce ar trebui să nu facă ca să ajungă în postura de persoană sau polițist care este implicat într-un accident. În 2027 au fost foarte mulți cei care au intrat din sursă externă în poliție, peste 5.000 și a fot singura perioadă în care Școala de agenți de la Câmpina a făcut astfel de cursuri de inițiere cu personal necalificat, venit de pe stradă, pe care Poliția Română l-a absorbit. Au fost peste 5.000 de astfel de angajări din sursă externă, la Câmpina școlindu-se peste 2.500 de astfel de persoane”, a spus Carmina Pricopie, jurnalist de investigații al Antena 3.

Polițistul le-a trimis părinților o scrisoare pentru a-și cere iertare

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa le-a scris părinților pentru prima dată și le-a cerut iertare.

Iată scrisoarea: „Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar... Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să ofer, o voi face. Sincere regrete.”

