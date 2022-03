Povestea lui Lucas, un tânăr american de origine ucraineană: Din Miami la război, în Ucraina, pe bicicletă

Lucas este un tânăr american de origine ucraineană îndrăgostit de mersul pe bicicletă, însă a declarat că, dacă ruşii se vor apropia de capitala ucraineană Kiev şi o vor asedia, el se va înrola pentru a-şi apăra patria, scrie duminică EFE.

"Bicicleta este totul pentru mine. Uneşte lumea, nu consumă energie, nu poluează şi este cel mai bun mijloc de locomoţie pentru a călători", declară el pentru agenţia de presă spaniolă, din Piaţa Independenţei din Kiev.



În ciuda temperaturilor scăzute, Lucas, originar din Florida, îşi dă jos geaca şi pozează mândru într-un tricou în culorile drapelului ucrainean, relatează Agerpres.



"Este un omagiu adus strămoşilor mei", spune el, referindu-se la mama sa, al cărei nume de fată este Barbaş.

"Ucraina este ultima redută a lumii libere"





Firavul ciclist recunoaşte că, într-unul din circuitele sale pe două roţi, a nimerit dintr-o dată în plin foc încrucişat între trupele ucrainene şi ruse aflate la nord de Kiev. Împreună cu un grup de prieteni, Lucas a distribuit în această săptămână ajutor umanitar în rândul civililor şi militarilor ucraineni.



"Am o motivaţie în plus, dat fiind că bunicul meu este din Ternopol. Am venit de mai multe ori în Ucraina, însă de data aceasta nu este acelaşi lucru, ceea ce se întâmplă este oribil", spune el.



Se simte ucrainean şi, în fapt, a distribuit recent un film despre aventurile sale prin ţara de la Marea Neagră.



"Ucraina este ultima redută a lumii libere. Ucrainenii vor să fie liberi şi nu vor să se întoarcă în trecut", subliniază el. Lucas spune că este "un copil al anilor 1980" care îşi aminteşte foarte bine căderea Zidului Berlinului.

"Dacă ruşii ajung la Kiev, atunci voi lupta împotriva duşmanului"





"Vreau ca Ucraina să continue să fie liberă. Prefer să distribui ajutoare umanitare, însă dacă ruşii ajung la Kiev, atunci voi lupta împotriva duşmanului", spune el. Şi adaugă: "Sunt din Miami. Sunt obişnuit (cu violenţa cu arme de foc)".

