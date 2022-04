Povestea chitaristului care a salvat sute de oameni de pe un vas de croazieră. Căpitanul a abandonat nava care se scufunda - Video

Când vasul de lux Oceanos a început să se scufunde în timpul unei călătorii pe coasta Africii de Sud în 1991, muzicianul Moss Hills și colegii săi au devenit responsabili pentru toți cei aflați la bord, scrie BBC.

În timpul cinei, Moss Hills a început să realizeze cât de puternică era furtuna. Chelnerii navei, de obicei complet pricepuți la transportul de băuturi și mâncare, acum se chinuiau să își îndeplinească meseria. Moss, un chitarist din Zimbabwe care lucra la bordul navei de croazieră alături de soția sa, Tracy, o basistă, au văzut acum pentru prima dată cum chelnerii scăpau tăvile cu mâncare și băutură.

Decizia căpitanului, în pofida condițiilor meteo nefaste





Mai devreme, în ziua respectivă, vântul puternic și ploile abundente au întârziat de mai multe ori navigația spre Durban. Dar fără niciun semn de îmbunătățire a condițiilor meteo, căpitanul a decis, în cele din urmă, să ridice ancora și vasul Oceanos, cu 581 de oameni și echipaj la bord, navigând pe fondul unui vânt puternic de 40 de noduri și valuri de 9 m înălțime.

Moss și Tracy, ambii în vârstă de 30 de ani, găzduiau de obicei petreceri pe puntea piscinei, în timp ce nava pleca din port. Dar în acea zi petrecerea fusese mutată în interior. Pe fondul furtunii, Moss își sprijinea corpul în timp ce cânta la chitară, încercând să-și mențină echilibrul în timp ce nava se înclina.



„Furtuna s-a înrăutățit din ce în ce mai mult”, spune Moss.

La cină, Tracy a decis să meargă în cabina lor pentru a organiza o geantă de urgență, pentru orice eventualitate. Când niciunul dintre ofițerii navei nu părea să dea instrucțiuni, Moss, care nu se speria ușor, a început să se simtă neliniştit.



„Ești pe o navă în mijlocul oceanului, în întunericul nopții, într-o furtună teribilă”, spune el, „am simțit această strângere în stomac”.

Nava își pierduse puterea și încetinise





Când s-au aprins lumini slabe de avarie, Moss a urcat în salon pentru a verifica instrumentele muzicale de pe scenă. Suporturile pentru microfon și chimval erau împrăștiate. Apoi, și-a dat brusc seama că nu putea auzi zgomotul constant, pulsatil, de fundal al motoarelor. Nava își pierduse puterea și încetinise.



În curând, Oceanos de 153 metri va pluti în lateral pe valurile tot mai mari. Oamenii au început să devină anxioși. Plante în ghiveci, scrumiere și scaune alunecau de jur împrejur, iar oamenii trebuiau să se miște de pe scaune pentru a se așeza pe podea, în timp ce nava se zbătea să nu se scufunde.

Moss a luat o chitară acustică și a început să cânte cu unii dintre ceilalți animatori pentru a încerca să-i mențină pe oameni cât mai calmi





A trecut aproximativ o oră, iar starea de spirit din salon a devenit tensionată. Moss a luat o chitară acustică și a început să cânte cu unii dintre ceilalți animatori pentru a încerca să-i mențină pe oameni calmi. Dar, pe măsură ce timpul trecea, Moss a observat că nava se înclina tot mai tare.

„Toată lumea era panicată”





„Se întâmplă ceva rău”, i-a spus Moss lui Tracy, „o să încerc să aflu ce se întâmplă”. Agățați de balustrade, Moss și un alt animator, Julian, un magician din Yorkshire, și-au croit drum prin întunericul de sub punte. Au observat cum alergau ofițerii, unii purtau saci, alții purtau veste de salvare.



„Toată lumea arăta panicată”, spune Moss. „Încercam să întrebăm: „Ce se întâmplă?”. Julian și Moss au continuat să coboare spre sala mașinilor - partea cea mai de jos a navei.

„Asta nu s-ar întâmpla niciodată, nici măcar când ești andocat”





„Am fost mult sub linia de plutire, în întuneric, pe cont propriu și nu era nimeni acolo”, spune Moss. „Asta nu s-ar întâmpla niciodată, nici măcar când ești andocat”.



Ușile groase, metalice, care acționau ca o barieră de siguranță, împiedicând trecerea apei de la un compartiment la altul al unei nave în caz de inundație, erau închise ermetic.

Oceanos se scufunda, membrii echipajului și ofițerii începeau să părăsească nava

Înapoi în lounge, încă nu s-au dat anunțuri despre ceea ce se întâmpla. Moss l-a găsit pe directorul de croazieră care a spus că căpitanul va trebui să abandoneze nava.



„Apoi am aflat că o barcă de salvare plecase deja cu o mulțime de membri ai echipajului și ofițeri superiori pe ea”, spune el.

Moss și ceilalți habar n-aveau cum să evacueze o navă de croazieră și nici cum să lanseze bărcile de salvare





Moss și ceilalți habar n-aveau cum să evacueze o navă de croazieră și nici cum să lanseze bărcile de salvare care atârnau deasupra punții, de-a lungul fiecărei laturi ale navei, dar nu era nimeni mai calificat în preajmă să o facă.



Rând pe rând, au început să coboare bărcile de salvare de la tribord până pe punte. Nu știau cum să le țină neclintite pe măsură ce oamenii urcau, așa că Moss a improvizat, stând cu un picior pe puntea navei și cu celălalt pe o barcă de salvare.



Dar de fiecare dată când nava se înclina la tribord, Moss trebuia să sară înapoi pe Oceanos înainte ca barca de salvare să se îndepărteze, deschizând un gol de câțiva metri, apoi să se întoarcă, lovind cu atâta forță de carena navei încât bucăți de pe ea s-au sfărâmat.



Fiecare barcă de salvare era plină, acum cu până la 90 de oameni în ea, mulți țipând de frică. Bărcile urmau să fie coborâte în mare pe cabluri. Dar Moss habar n-avea cum să facă asta.

„Oamenii din bărcile de salvare erau chinuiți, era frig și complet întuneric, dar a trebuit doar să continuăm până când toate bărcile de salvare din tribord au fost lansate”.



O barcă de salvare atârnă pe babordul Oceanos





Unul dintre membrii echipajului filipinez care rămăsese la bord a încercat să coboare o barcă de salvare atârnată pe babordul navei La acel moment, Oceanos se înclina semnificativ spre tribord. Lansarea în siguranță a bărcilor de salvare rămase pe babord a fost aproape imposibilă.



În loc să fie coborâte în apă odată încărcate cu oameni, bărcile de salvare se agățau de partea laterală a navei până când următorul val mare se rostogoli, răsturnând nava suficient pentru a le lăsa să atârne liber.



„Și apoi din cauza gravitației barca de salvare a coborât trei sau patru metri dintr-o singură mișcare, aproape aruncând oamenii în apă, a fost îngrozitor”, spune Moss.

„În efortul de a încerca să salvăm oameni, era posibil să-i ucidem”





În cele din urmă, Moss și-a dat seama că era prea periculos să continue. „În efortul de a încerca să salvăm oameni, era posibil să-i ucidem”, spune Moss.



Și timpul se scurgea.



Incapabili să lanseze alte bărci de salvare, dar cu sute de oameni care mai aveau nevoie de salvare, Moss și alții și-au făcut drum spre podul navei - unde au presupus că îl vor găsi pe căpitan și pe ofițerii superiori rămași - pentru a întreba ce să facă în continuare.

Moss a fost pus în contact cu două nave mici care se aflau aproape de Oceanos. I-au spus lui Moss să-l găsească pe căpitan și să-l ducă pe pod. Dar Moss habar n-avea unde se afla.



„Știam că nu va fi jos pentru că ne scufundam”, spune el. „Făceam verificări regulate pentru a vedea unde era nivelul apei și o punte de sub noi a fost inundată”.

Căpitanul fuma calm în spatele navei, în întuneric. „Cred că a fost într-un șoc profund, profund.”





În cele din urmă, Moss l-a găsit pe căpitan, chiar în spatele navei, fumând în întuneric. Moss a explicat că au nevoie de ajutorul lui - urgent.



„Se uita doar la mine, cu ochii mari și liber, spunând: „Nu este necesar, nu este necesar””, spune Moss.



„Cred că a fost într-un șoc profund, profund.”



Cele două nave din apropierea Oceanos aveau doar o barcă de salvare fiecare, așa că nu puteau face nimic pentru a ajuta. Ei au împărtășit coordonatele navei care se scufundă cu autoritățile sud-africane. Au început să organizeze o misiune de salvare aeriană.

În timp ce furtuna continua să lovească nava, Moss și Tracy stăteau împreună în întuneric, rugându-se ca ajutorul să sosească înainte de a fi prea târziu.



„Cred că nava se va prăbuși și este foarte probabil să coborâm cu ea”, i-a spus Moss soției sale.



El și Tracy aveau o fiică de 15 ani, Amber, care se aflase la bordul Oceanos de vacanță și debarcase cu doar câteva zile mai devreme. Amber se întorcea acum la un internat din Africa de Sud.

„Nu poate să-și piardă ambii părinți”





„Nu poate să-și piardă ambii părinți”, își amintește că a spus Moss. „Orice am face, trebuie să ne asigurăm că măcar unul dintre noi coboară”. Au trecut mai bine de trei ore înainte ca primul elicopter de salvare să sosească și să plutească deasupra navei.



Doi scafandri au fost transportați pe puntea Oceanos. Ei au spus că au nevoie de ajutor pentru a-i scoate pe toți înainte ca nava să se scufunde, iar lui Moss i s-a oferit un curs rapid de cinci minute despre cum să conducă un transport aerian cu elicopter.

"Asigură-te că ai înțeles bine, pentru că altfel se vor răsturna cu susul în jos și se vor cădea - îi vei ucide pe punte"





„Amintiți-vă, hamul trebuie să fie destul de strâns sub axile oamenilor”, i-a spus scafandrul. "Asigură-te că ai înțeles bine, pentru că altfel se vor răsturna cu susul în jos și se vor cădea - îi vei ucide pe punte. Fă câte două, altfel o să rămânem fără timp. OK? Du-te."



Un scafandru al marinei a mers să organizeze salvarea cu elicopterul în spatele navei, iar Tracy și Moss urmau să organizeze un al doilea punct de salvare în față. Dar, pe măsură ce nava se scufunda tot mai jos sub valuri, oamenii au început să sară de pe puntea abruptă în panică și un gonflabil a trebuit să fie lansat în marea agitată pentru a-i salva.



Atârnând în aer de cablul elicopterului, oamenii pe care Moss încerca să-i salveze erau aruncați într-o parte a navei de vânturile puternice. Moss și-a pierdut la un moment dat cumpătul. Dar cu atât de mulți oameni încă la bord, și-a dat seama că nu avea de ales decât să continue.

Cinci elicoptere s-au alăturat misiunii de salvare.Moss și Tracy au fost printre ultimii care au fost legați de hamuri





În total, cinci elicoptere s-au alăturat misiunii de salvare, transportând 12 persoane deodată în siguranță, în timp ce zorii au izbucnit și întunericul s-a ridicat.



Moss și Tracy, epuizați, au fost printre ultimii care au fost legați de hamuri.



„În timp ce pluteam deasupra navei, am fost suprins cu adevărat”, spune Moss, „am văzut că Oceanos se afla într-o situație critică. Am putut vedea valuri care se sparg peste prova unde salvasem oameni”.

Pasagerii de croazieră l-au aplaudat pe Moss și l-au îmbrățișat pentru efortul depus



Când elicopterul care-l transporta pe Moss a aterizat pe iarbă, pasagerii de croazieră au fugit spre el cântând și aplaudând și întinzându-l să-l îmbrățișeze.



„Am început să mă sufoc și să plâng”, spune Moss, „și apoi m-am prăbușit”.

La 4 august 1991, la aproximativ 45 de minute după ce ultima persoană de la bord a fost transportată în siguranță, Oceanos s-a scufundat complet sub apă. Toți cei care fuseseră puși în bărci de salvare au fost salvați de nave care treceau și, în mod remarcabil, nu s-au pierdut vieți.



Moss și Tracy, care acum locuiesc în Liverpool, au continuat să lucreze ca entertaineri pe nave de croazieră timp de mulți ani. Chiar și acum, trei decenii mai târziu, Tracy preferă să nu vorbească despre acest moment.



Dar lui Moss, care a fost întrebat despre Oceanos de multe ori, consideră că este cathartic să vorbească despre el. Privește înapoi la ceea ce s-a întâmplat cu mare ușurare.

„Nu sunt invincibil”





„Nu sunt invincibil”, spune Moss, „dar dacă pot trece peste asta, pot trece prin orice”.



„Ne-am uitat înăuntru, dar nu era nimeni acolo”, spune Moss. „Atunci ne-am dat seama – suntem doar noi”.



Lumini roșii-portocalii clipeau în întuneric, dar Moss habar n-avea pentru ce erau cele mai multe echipamente, indiferent de cum funcționează. Au încercat pe rând să folosească radioul pentru a trimite un SOS.

După ce a lucrat ca entertainer la bordul navelor de croazieră timp de mulți ani, chitaristul Moss a devenit director de croazieră.

