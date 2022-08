Porumbeii mor pe capete la Vaslui. Cetățenii nu au încă o explicație, dar au găsit otravă aruncată pe stradă

În ultimele două săptămâni, mai multe scuaruri și parcuri din municipiul Vaslui s-au umplut cu leșuri de porumbei. În zona Independența, de pildă, zburătoare moarte sunt aproape la fiecare pas. Scene similare se întâlnesc însă și în Piața Vidin, dar și în parcul de lângă Teatrul de Vară.

Unii vasluieni au reclamat problema pe Facebook. “Lângă cinema Independența, pe o distanță de 20 de metri, erau șapte porumbei morți. În Piața Vidin, din stolul numeros de porumbei, nu mai sunt nici jumătate. Acolo s-a găsit grâu roșu aruncat pe jos, un raticid folosit pentru combaterea șobolanilor. Nu știm pe cine deranjează, dar se vede că cineva și-a propus să-i omoare”, a scris Claudia pe rețelele de socializare. Mai mult, nici porumbeii care trăiesc nu par a fi prea fericiți. Apatici, ei dau semne că ar fi bolnavi, motiv pentru care este plauzibil ca zburătoarele să fi fost otrăvite sau să sufere de o boală contagioasă.

Călcați de mașini pentru că își pierd abilitatea de a zbura

În ultimii ani, porumbeii au devenit parte din peisajul municipiului reședință de județ, iar vasluienii s-au obișnuit să hrănească zburătoarele din parcuri fie cu pâine, covrigi, biscuți ori pufuleți. Puțini știu însă că hrănind porumbeii, le facem mai mult rău decât bine. Pâinea, covrigii și, în general, orice produs de panificație sunt nesănătoare pentru porumbei pentru că le cauzează o serie de probleme, cea mai gravă fiind o boală numită “aripa de înger”.

Pâinea albă, spre exemplu, are aport nutritiv aproape zero, este plină de calorii și nimic mai mult. Hrănirea sistematică a păsărilor cu ea le face dependente de om, ca furnizor de hrană, iar ele încetează să-și mai caute singure alta, naturală și adaptată nevoilor nutriționale pe care le au. Așadar, atunci când hrăniți porumbeii din Piața Civică cu bucăți de covrigi, pufuleți și firimituri de pâine, să știți că nu faceți altceva decât să le oferiți, cu generozitate, o dietă nesănătoasă, care îi privează de nutrienții necesari. Consecința cea mai gravă este apariția afecțiunii denumită “aripă de înger”, care se manifestă printr-o poziție nefirească a aripilor. În loc să stea lipite de corp, acestea se deformează și, în cele mai multe cazuri, pasărea își pierde abilitatea să zboare. Din cauza acestei inabilități, mulți porumbei sfârșesc sub roțile mașinilor, scrie vremeanoua.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News