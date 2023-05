Portarul naționalei Franței, dorit de arabii care îl curtează și pe Messi. Hugo Lloris ar putea primi un salariu de 3 ori mai mare decât la Tottenham

Potrivit cotidianului The Times, Al-Hilal i-a oferit un salariu atrăgător lui Lloris, pentru a-l convinge să părăsească Londra cu destinaţia Riad, pentru a juca împotriva starului portughez Cristiano Ronaldo, înregimentat la începutul acestui an de formaţia Al-Nassr.



În vârstă de 36 de ani, Hugo Lloris dispută în prezent al unsprezecea său sezon în tricoul lui Tottenham şi ar putea fi tentat să încerce o nouă aventură în străinătate, în acest moment al carierei.



The Times precizează că Al-Hilal i-a propus lui Lloris un salariu de trei ori mai mare decât cel pe care francezul îl încasează în prezent la Spurs (100.000 de lire sterline pe săptămână).



După cum a anunţat recent presa sportivă internaţională, Al-Hilal este interesată şi de serviciile superstarului argentinian Lionel Messi, aflat la final de contract cu Paris Saint-Germain, scrie Agerpres.

Suporterii echipei saudite Al-Hilal îl vor pe Messi. Preşedintele clubului: Dacă ne concentrăm asupra unui om, pierdem grupul

Preşedintele clubului saudit de fotbal Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, a refuzat să comenteze posibilitatea de a ajunge la un acord cu Lionel Messi, al cărui nume a fost scandat de suporteri vineri, în timpul finalei Cupei Regelui din Arabia Saudită, transmite AFP.

'Nu-mi puneţi întrebări despre Messi', le-a răspuns ziariştilor Bin Nafel, în legătură cu zvonurile despre transferul starului argentinian, imediat după victoria din meciul cu Al-Wehda (1-1, 7-6 după lovituri de departajare) de la Jeddah.

'Nu vă voi spune nimic. Dacă iese ceva de la serviciul nostru de presă, veţi primi', a declarat el. Într-un alt interviu realizat pe teren, în timp ce spectatorii strigau 'Messi, Messi', Bin Nafel a indicat: 'grupul este mai important pentru mine decât un jucător'. 'Orice vedetă care vine la clubul nostru trebuie să ştie că suntem un club mare.

Obiectivul nostru este să întărim (echipa). Dacă ne concentrăm asupra unui om, pierdem grupul', a subliniat el. Al-Hilal este antrenată din februarie 2022 de Ramon Diaz, fost atacant al naţionalei Argentinei, care a mai pregătit echipa din Riad între octombrie 2016 şi februarie 2018.

După doi ani fără mare strălucire la Paris Saint-Germain pentru atacantul de şapte ori câştigător al Balonului de Aur, Arabia Saudită îi propune un contract 'excepţional', 'uriaş' campionului mondial, care în iunie va împlini 36 de ani, a declarat marţi pentru AFP o sursă de la Riad apropiată negocierilor.

Monarhia petrolieră a înregistrat un prim mare succes în această iarnă, ademenindu-l pe Cristiano Ronaldo cu un contract estimat la 400 de milioane de euro până în iunie 2025, ceea ce a făcut din portughez cel mai bine plătit sportiv din lume în 2023, potrivit clasamentului anual al Forbes.

