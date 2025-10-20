€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:25 20 Oct 2025

Polițiștii ies în stradă. Protest masiv: Care sunt principalele revendicări
Autor: Anca Murgoci

politist-retinut-dna_09456100 Foto: Pixabay
 

Polițiștii ies în stradă.

La sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții celor patru Confederații Naționale Sindicale -  Cartel ALFA (din care face parte și FSNPPC), FRĂȚIA, CSDR și MERIDIAN au decis, în unanimitate, organizarea unui miting de amploare,  miercuri, 29 octombrie 2025, la București, în Piața Victoriei.

Principalele revendicări generale ale sindicatelor din România privesc: 

   -  situația economică și socială tot mai dificilă;

   - creșterea generală a costului vieții (alimente, energie, facturi etc;

   - reluarea și extinderea negocierilor colective la toate nivelurile;

   - aplicarea măsurilor de austeritate și la nivelul politicului;

   - actualizarea salariilor și a pensiilor în raport cu rata inflației și a costului vieții etc.

Principalele revendicări generale din documentul comun adoptat de confederațiile sindicale, cu privire la familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională:

   - asigurarea, prin lege, a predictibilității în salarizare, în carieră și în pensionare;

   - salarizare atractivă/motivantă pentru polițiști/militari/personalul contractual

   - desființarea inechităților, în cazul pensiilor militare de stat, produse de formule diferite de calcul și onorarea gradului și a funcției deținute de rezerviști ;

     - reacordarea ”sporului de armată” pentru lucrătorii civili din acest sector de activitate;

     - referendum pentru noua Lege a Apărării.

Declarația comună a celor patru confederații sindicale se încheie astfel: 

,,Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor!

Nu mai acceptăm batjocura decidenților politici și inechitatea aplicată angajaților din România! Măsurile de austeritate au afectat toate categoriile socio- profesionale, în timp ce toți cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere”.

    Polițiștii, personalul contractual, pensionarii militari, membrii FSNPPC, care doresc să participe la protest, sunt rugați să ia legătura cu liderii teritoriali cât mai repede, pentru a se organiza cu transportul la și de la București!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare
Publicat acum 20 minute
Grindeanu propune data alegerilor pentru Primăria București
Publicat acum 40 minute
Contul George de la BCR – contul bancar 100% online, simplu, rapid și fără comisioane
Publicat acum 42 minute
Grindeanu, decizie după anunțul CCR privind pensiile magistraților. Ce spune despre demisia lui Bolojan
Publicat acum 51 minute
Ce se întâmplă de fapt în corpul tău când iei suplimente pentru somn? Experții demontează miturile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 20 ore si 17 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 5 ore si 0 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close