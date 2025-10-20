Polițiștii ies în stradă. Protest masiv: Care sunt principalele revendicări

La sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții celor patru Confederații Naționale Sindicale - Cartel ALFA (din care face parte și FSNPPC), FRĂȚIA, CSDR și MERIDIAN au decis, în unanimitate, organizarea unui miting de amploare, miercuri, 29 octombrie 2025, la București, în Piața Victoriei.

Principalele revendicări generale ale sindicatelor din România privesc:

- situația economică și socială tot mai dificilă;

- creșterea generală a costului vieții (alimente, energie, facturi etc;

- reluarea și extinderea negocierilor colective la toate nivelurile;

- aplicarea măsurilor de austeritate și la nivelul politicului;

- actualizarea salariilor și a pensiilor în raport cu rata inflației și a costului vieții etc.

Principalele revendicări generale din documentul comun adoptat de confederațiile sindicale, cu privire la familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională:

- asigurarea, prin lege, a predictibilității în salarizare, în carieră și în pensionare;

- salarizare atractivă/motivantă pentru polițiști/militari/personalul contractual

- desființarea inechităților, în cazul pensiilor militare de stat, produse de formule diferite de calcul și onorarea gradului și a funcției deținute de rezerviști ;

- reacordarea ”sporului de armată” pentru lucrătorii civili din acest sector de activitate;

- referendum pentru noua Lege a Apărării.

Declarația comună a celor patru confederații sindicale se încheie astfel:

,,Vom ieși în stradă pentru a arăta că nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea, ca semn al incompetenței și al lipsei de responsabilitate a celor aflați la conducere. Este momentul să ne facem auzite revendicările și să cerem măsuri concrete, juste si imediate pentru protejarea lucrătorilor!

Nu mai acceptăm batjocura decidenților politici și inechitatea aplicată angajaților din România! Măsurile de austeritate au afectat toate categoriile socio- profesionale, în timp ce toți cei aflați la putere și privilegiații din instituțiile politice nu au simțit nicio tăiere”.

Polițiștii, personalul contractual, pensionarii militari, membrii FSNPPC, care doresc să participe la protest, sunt rugați să ia legătura cu liderii teritoriali cât mai repede, pentru a se organiza cu transportul la și de la București!