Polițiștii din Piatra-Neamț au prins un fugar urmărit internațional pentru infracțiuni comise în Austria

Un bărbat căutat internațional pentru mai multe infracțiuni a fost prins de polițiștii din Piatra-Neamț.

Un individ de 45 de ani, căutat la nivel internațional pentru mai multe infracțiuni comise în Austria, a fost prins recent de polițiștii din Piatra-Neamț, a anunțat marți Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

"Pe numele acestuia era emis de autorităţile judiciare din Austria un mandat european de arestare pentru săvârşirea infracţiunilor de furt agravat efectuat în mod profesionist, cu ajutorul efracţiei, furt de mijloace de plată fără numerar şi utilizare frauduloasă de procesare de date în mod profesionist, fapte prevăzute de Codul Penal austriac", a precizat IPJ Neamț.

După capturare, bărbatul a fost prezentat procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a decis reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Autoritățile române urmează să inițieze procedura de extrădare către Austria, unde individul va fi judecat pentru faptele sale, conform Agerpres.

