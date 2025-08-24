Data publicării:

Crimă șocantă în Germania. Un român și-a ucis logodnica și fiul: Doar fetița de 2 ani a supraviețuit prin minune

Un român și-a ucis în Germania logodnica și fiul lor de doar 3 luni, iar singura supraviețuitoare a tragediei este fetița lor de aproape 2 ani.

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Baden-Württemberg, Germania, după ce un bărbat român și-a ucis logodnica și fiul de doar trei luni.

Singura supraviețuitoare a familiei este fetița lor de aproape doi ani, Hannah, care a fost grav rănită, dar se află sub îngrijirea bunicii sale, care joacă un rol esențial în recuperarea ei.

Alexandru, în vârstă de 37 de ani, și-a înjunghiat partenera de 34 de ani, înainte de a lua copiii și a provoca intenționat

Potrivit presei germane, incidentul s-a petrecut pe 10 august, când Alexandru, în vârstă de 37 de ani, și-a înjunghiat partenera de 34 de ani, înainte de a lua copiii și a provoca intenționat un impact fatal cu mașina pe contrasens.

În urma accidentului, și el, și micuțul Aaron, în vârstă de trei luni, au murit. Hannah a fost internată în stare critică, fiind plasată inițial în comă indusă, dar după câteva zile a început să comunice cu bunica ei, oferind o rază de speranță în mijlocul tragediei.

"Deși cea mică încă dormea, medicii au putut observa emoții puternice de îndată ce Hannah a auzit vocea bunicii"

Autoritățile germane au decis închiderea anchetei, întrucât făptașul a decedat și nu mai poate fi tras la răspundere.

Surse oficiale și portaluri de știri germane, precum Blid.de și Tag24.de, indică faptul că românul ar fi avut probleme psihice, însă familia nu era cunoscută pentru conflicte sau violență. Vecinii și autoritățile locale nu aveau cunoștință de tensiuni în sânul familiei, ceea ce face gestul cu atât mai șocant.

Prietenii și apropiații familiei subliniază că supraviețuirea fetiței Hannah reprezintă o mică lumină în întunericul tragediei.

„Există o scânteie de speranță în întuneric. Deși cea mică încă dormea, medicii au putut observa emoții puternice de îndată ce Hannah a auzit vocea bunicii și i-a simțit mângâierile”, a spus o apropiată a familiei.

Bunica se va ocupa de îngrijirea sa, în timp ce comunitatea încearcă să înțeleagă amploarea acestui gest extrem, care a lăsat în urmă durere și întrebări fără răspuns.

