Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania

Liviu Ilie Sălăgean, urmărit internaţional, a fost localizat în Germania, în cadrul activităţilor derulate de Poliţia Română pentru depistarea fugarului Emil Gânj, suspectul de crimă din judeţul Mureş.



Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat sâmbătă că, în urma cooperării dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, Liviu Ilie Sălăgean a fost prins, cu o zi în urmă, în oraşul Karlsruhe, în vederea predării către România.



Autorităţile române au fost sprijinite în vederea localizării şi arestării persoanei de către BKA - Oficiul Federal de poliţie judiciară (Direcţia de Persoane Urmărite şi Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) şi de Parchetul Wiesbaden, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.



Conform sursei citate, acesta era urmărit internaţional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduş.



În fapt, în perioada 02.09.2020 - 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în judeţul Mureş, fără a deţine permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de doi ani şi 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de doi ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).



Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea a două fapte de influenţarea declaraţiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureş, a ameninţat doi martori care au fost audiaţi în dosarul în care era cercetat pentru infracţiunea de conducere fără permis.



Cel în cauză a fost condamnat în trecut pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, săvârşită în anul 2011 împreună cu urmăritul Emil Gânj.



Cetăţeanul român va fi prezentat autorităţii judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România, a precizat IGPR, conform Agerpres.

