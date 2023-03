America Express finala. Andreea Bălan și Andreea Antonescu, moment rușinos: "Data viitoare ne punem pampers!"

'Viețile noastre nu sunt atât de extreme pe cât e America Express, unde trebuie să trăiești cu un euro pe zi. Crede-mă, tu uiți că ai un euro pe zi. Au fost momente în care am pierdut mult și eu, și Andreea, pentru că, ghici ce, îmi cer scuze, dar am vrut să ne ducem să facem pipi. Dându-ne seama că un pipi ne poate costa o competiție întreagă, am zis că de data viitoare ne punem pampers. Vorba vine, nu am ajuns în punctul ăla”, a declarat Andreea Antonescu, în cadrul podcast-ului realizat de Radu Țibulcă.

"Vrem să luăm premiul cel mare"

În această seară, de la ora 20:00, Marea Finală a celui mai dur reality show din România aduce la Antena 1 spectaculoasa înfruntare între echipele Andreea Bălan - Andreea Antonescu și Cătălin Bordea - Nelu Cortea.

După 7.000 de kilometri parcurși prin Mexic, Guatemala și Columbia, cele două perechi sunt pregătite pentru o bătălie memorabilă. Concurenții își vor aduna toate resursele de energie pentru maratonul cu indicii, desfășurat într-un ritm nebun.

Ca să cucerească El Dorado, vor trece printr-o varietate de misiuni la sol, pe apă și în aer. De la enigme care le complică parcursul la provocări încărcate de adrenalină, precum zborul cu parapanta, echipele au parte de o cursă trepidantă, demnă de o Mare Finală. Momentele impresionante nu vor lipsi, dar competiția nu se oprește nici atunci când emoțiile pun stăpânire pe concurenți, afectându-le concentrarea.

”Cartagena nu a căzut niciodată, dar am venit noi să luăm comoara care se află aici. Vrem să luăm premiul cel mare”, a spus Andreea Antonescu.

”Această cursă vă va testa limitele așa cum cursele de până acum n-au mai făcut-o. Va fi un slalom uriaș, va trebui să vă înfrângeți fricile și emoțiile, care azi vor fi mai mari ca oricând”, i-a anunțat Irina Fodor.

