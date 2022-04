Polifest, locul unde poți vedea cele mai bune locuri de muncă din domeniul IT

Pentru pasionații și profesioniștii domeniului IT, cele mai noi locuri de muncă din domeniu sunt prezentate în cadrul PoliFest.

Evoluția spectaculoasă a sectorului IT în România, împreună cu oportunitățile profesionale pe care le oferă, au ajuns un subiect de interes atât pentru studenți cât și pentru specialiștii care urmăresc să facă următorul pas în carieră. PoliFest va reuni, între 7 și 9 aprilie, în cadrul Universității Politehnica din București, unele dintre cele mai importante companii din țară, care vor răspunde tuturor întrebărilor și vor prezenta cele mai noi oferte de locuri de muncă.

Industria de software și IT a ajuns în 2021 în top 5 angajatori din România. În ultimii 5 ani, industria de software și servicii IT a crescut de aproape 3 ori mai repede decât economia națională, ajungând ca în prezent să aibă un impact de peste 6,2% din PIB-ul țării (potrivit unui raport recent ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii). Cererea de forță de muncă din acest sector continuă să fie în creștere, iar salariile sunt unele dintre cele mai promițătoare din România.

În cadrul festivalului, Universitatea Politehnica din București va reuni unele dintre cele mai importante companii angajatoare din România precum Orange, Wing Computer Group, Schwarz IT HUB Romania, Honeywell, Teletrans, Vodafone, Crystal System Group Ltd. și multe altele. Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an a PoliFest vor fi prezenți peste 10.000 de studenți și liceeni care se vor putea informa în detaliu atât din perspectiva educațională, cât și în ceea ce privește opțiuni de dezvoltare a unei cariere pe care cele peste 100 de companii de top le vor prezenta pe parcursul celor trei zile ale evenimentului.

În faza de organizare a evenimentului, Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București a declarat „Știm că există un deficit extrem de mare de specialiști în sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din România. Credem că este o oportunitate extraordinară pentru studenți să își lanseze cariera, dar și pentru elevii de liceu care se apropie de absolvire să ia o decizie importantă în ceea ce privește domeniul de activitate pe care și-l vor alege. În cadrul PoliFest vor putea fi găsite exact aceste lucruri: reprezentanți ai companiilor pregătiți să răspundă la toate întrebările celor interesați, dar și oferte de locuri de muncă în unele dintre cele mai căutate companii din țară și nu numai”.

PoliFest este un festival educațional organizat de Universitatea Politehnica din București și aflat la cea de-a 11-a ediție. Evenimentul reunește în fiecare an companii angajatoare, conferințe, studenți elevi precum și facultăți care își prezintă oferta educațională și organizează vizite în laboratoare, amfiteatre sau alte facilități oferite de universitate. Pentru mai multe informații, vizitați https://upb.ro/polifest/.

Despre Universitatea POLITEHNICA din București

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română, la mănăstirea Sfântul Sava din București.

La 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnica din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială. Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

În prezent UPB are 15 facultăți și peste 30000 de studenți, fiind cea mai mare școală de ingineri din țară.

