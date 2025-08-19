PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan

PNL a hotărât, marţi, dacă va susţine pachetul 2 de măsuri fiscale, iar pe acest pachet Guvernul să îşi asume răspunderea în Parlament.

Partidul Naţional Liberal a aprobat marţi, în unanimitate, prin vot, să susţină pachetul 2, iar Executivul să îşi asume răspunderea în Parlament săptămâna viitoare, marţi, miercuri sau joi,

"Noi, PNL, am votat în unanimitate astăzi să susţinem acest pachet 2 de măsuri şi să îl susţinem printr-o asumare a Guvernului", a precizat Ciprian Ciucu la sediul central al PNL, după şedinţa Biroului Executiv al partidului.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat, duminică, noi măsuri de austeritate.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru "reformarea României". El a transmis că forțele politice sunt conștiente de situația dificilă și a afirmat că "nu există altă soluție".

"Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachet, și alte pachete, și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă această măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat. Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă.

La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singur în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta e adevărul. Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate." Vezi continuarea aici!

