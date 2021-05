PMP acuză USR-PLUS că încearcă să pună „oameni de partid” la conducerea DSP-urilor

PMP consideră că, prin organizarea concursurilor la Direcţiile de Sănătate Publică (DSP), "USR PLUS nu încearcă decât să-şi pună în această funcţie oamenii de partid care să facă politica dictată de la Bucureşti", arată un comunicat al Partidului Mişcarea Populară.

PMP apreciază că în acest caz "este vorba despre intenţia clară a USR PLUS de a controla gestionarea sănătăţii publice, unde se derulează investiţii cu sume foarte mari de bani".



"În acest fel putem înţelege presiunile USR PLUS îndreptate împotriva primarului general, Nicuşor Dan, pentru adoptarea bugetului Capitalei. Nu a fost vorba decât de un şantaj la adresa primarului pentru controlul spitalelor din Bucureşti", arată PMP.



Potrivit sursei citate, partidul "susţine în continuare depolitizarea actului medical şi profesionalizarea DSP-urilor, fără implicarea ministerului în numirile directorilor care coordonează implementarea politicilor de sănătate din ţară".



"Să lăsăm sănătatea oamenilor pe mâna doctorilor şi să eliminăm factorul politic din actul de decizie medical", scriu reprezentanţii PMP şi îşi exprimă nemulţumirea "faţă de tendinţele Ministerului Sănătăţii de a continua politizarea actului medical".



În opinia membrilor PMP, "în plină pandemie, conducerea ministerului organizează un aşa-zis concurs pentru ocuparea posturilor de director al Direcţiilor de Sănătate Publică din toată ţara".



"Partidul nostru primeşte semnale din multe judeţe că intenţia USR PLUS este de a forţa schimbarea actualilor directori care nu se încadrează în politica de cadre a formaţiunii progresiste. Mai mult, acest concurs ar fi unul cu dedicaţie, existând deja o listă cu noile numiri", precizează comunicatul PMP.



Doar cinci candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori de case de asigurări de sănătate au trecut de proba scrisă, 28 au fost respinşi iar 21 - absenţi, arată un document publicat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.