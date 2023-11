Ploile torențiale au făcut victime în Republica Dominicană. Cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața - VIDEO

Ploile puternice care au căzut în Republica Dominicană în ultimele 48 de ore au provocat moartea a cel puţin 21 de persoane, printre care trei minori, au anunţat duminică autorităţile, notează AFP, conform Agerpres.



Patru dintre persoanele care au murit în diferite incidente sunt cetăţeni americani, iar trei sunt haitieni, potrivit Centrului pentru operaţiuni de urgenţă (COE). Aproape toate provinciile ţării (30 din totalul de 32) erau în continuare duminică în alertă, potrivit autorităţilor.

Nouă din cele 21 de decese s-au produs sâmbătă seara, când un zid mare s-a prăbuşit peste vehicule pe Bulevardul 27 Februarie, una dintre arterele principale din capitala Santo Domingo.



"Acest eveniment a costat viaţa a nouă persoane", a declarat Ministerul Lucrărilor Publice într-un comunicat subliniind că a fost deschisă o "anchetă".

