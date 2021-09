Piedone, mesaj de revoltă după un control în miez de noapte: Măi incapabililor, mă săpați? Mă vreți înjurat de oameni?

Iată ce a scris primarul Piedone pe Facebook:

Noapte... și stele multe! Carul Mare, Oiștea Mică...Probabil... Mercur retrograd! Piedone... nervos, amărât.

Parte dintre directorii mei sunt pasionați de astre, de stele! Fiecare va primi, de ziua lui, câte un telescop! De amator, desigur! Că profesioniști... nici in stele nu pot fi! Că e greu! Fizică, matematică, astro-fizică, bun simt, respect pentru cetățean... Ar rămâne corigenți, domnii directori!

Avem o mână de parcuri și ne batem joc de ele!!! Că am staff, chipurile! Că are, chipurile, cine să vegheze, ca să fie bine! Dar... de unde? Zero! Nimeni!Trebuie să ajung în parcuri, să văd personal harababura!Dar, nu-i bai! Dacă unii directori vor să cosim noaptea... Noaptea cosim, domnilor!

Ce faceți domnule Denis? Bine? Sănătos? Parcă… director la Spații Verzi, sunteți? Sau mă înșel? Tocmai TU ma păcălești, măi Denis? Am fost prin Ferentari, prin Pecineaga, prin Arbănași... Denis... Momentan sunt bine, domnilor directori... Am mai tras la poartă, am mai făcut un ping-pong cu băieții... Mai o poză cu o familie, mai o poză cu copiii... Ca după program, deh... D-ale mele

Dar tu? Dar voi???? Acasă? Toate bune, sper, domnule director, domnilor directori.

Te-ai gândit, Denis, că este posibil să mai lucram puțin? Nu pentru ca nu ești competent! Că ești competent, dacă vrei! Dar... așa... Zic și eu...Voi, directorilor?

Tot cu sula în coasta lui Piedone vreți??? Vă enervez, așa-i??? Mă vreți lat? Ma vreți la pământ? Știu...Știți ceva, directorilor? Spații verzi, Poliția locală, Salubrizare, Pază... (firmele private cu contract la 5!!! Grijă la angajați, vă rog!!! N-am nevoie de manechine arogante!!!).

Omul de serviciu de la WC Pecineaga își face treaba!!! Vă dă șah-mat! Dincolo de WC, însă... beznă!Opt stâlpi în beznă! În Pecineaga, da! Vreți beznă în Sector? Eu NU! Cetățenii... NU! Și între lumină și VOI... clar, aleg LUMINA. Mă săpați??? Mă vreți înjurat de oameni? Așa vă este bine? Credeți că-l faceți de râs pe Piedone în fața oamenilor?

Nu prea cred! Până nu voi mai fi în funcție... voi fi atent la munca pe care o Prestați!!! Piedone... vă lasă în pace doar dacă vrea Dumnezeu! Când Dumnezeu va decide că nu asta îmi este meseria... veți fi în pace, mă! Veți încasa banii, salariile, și veți fi fericiți! (Dar... poate aveți noroc, mâine, poimâine...)

Da, mă... vouă vă trebuie un primar absent!!!!!!!!!! Atunci fericiți veți fi!!! M-ați convins...Mă opresc părinții și îmi vorbesc despre enterocolită??? La copii, mă??? Măi, incapabililor!!!!

Ați auzit, mă???? Mă! En-te-ro-co-li-tă!!! Știți ce înseamnă??? Căutați în DOOM, DEX... în dicționare, boșilor!!! Chiar dacă unii dintre directori mă vedeți legat, deja, în dosarul Colectiv... Chiar dacă ați bătut palma cu alții... Chiar dacă nu vă place stilul meu...

Fiți BĂRBAȚI! MUNCIȚI PENTRU CETĂȚEANUL CARE VĂ PLĂTEȘTE! Mi-e jenă…Sunt dezamăgit de voi... Sunt dezamăgit de mine...Sunt dezamăgit, pentru că am avut încredere în VOI! Măi…să vă fie bine! Știți prea bine ce spun... Știu că înțelegeți...

Veți înțelege ce v-am rugat, veți înțelege ce v-am explicat... abia când n-o să mai fiu printre voi!!!! Cu scuze, cu părere de rău că nu-și fac treaba oamenii mei loiali, primarul Piedone, vă salută!