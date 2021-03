Phenianul ignoră administrația Biden, în ciuda tentativelor de dialog. Coreea de Nord este considerată o amenințare

Administrația Biden a făcut mai multe eforturi de a contacta Phenianul, care se pare că îi ignoră cu desăvârșire. Luna trecută, Casa Albă a încercat să ia legătura în secret cu Phenian prin intermediul mai multor canale, fără succes, din păcate.

„Pentru a reduce riscul de înrăutățire a evenimentelor am contactat Coreea de Nord pe mai multe căi începând de la mijlocul lunii februarie, inclusiv în New York. Până la acest moment, nu am primit niciun răspuns de la Phenian. Acest fapt se adaugă unui an fără dialog cu administrația nord coreeană, în ciuda eforturilor din partea Statelor Unite”, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt de la Casa Albă.

Nu au fost oferite mai multe detalii despre ceea ce a presupus tentativa de comunicare, dar a precizat că actuala administrație s-a consultat cu oficiali din administrația Trump.

Coreea de Nord este considerată o amenințare internațională, iar SUA a rămas în legătură cu Coreea de Sud și Japonia. Imagini din satelit obținute de CNN arată cum se fac eforturi pentru ca un amplasament despre care se crede că este o bază secretă pentru rachetele nucleare, să fie mascat.