Petre Grigoraş o face praf pe FCSB, după plecarea lui Edi Iordănescu: Echipă de duzină, nu interesează pe nimeni

"Mă așteptam să se ajungă la această situație la FCSB. Nu mai contează rezultatele. Nu ați văzut care este filozofia? N-ai un punct mai mult decât atunci când ai preluat echipa, atunci la revedere. Chiar dacă ai nouă meciuri consecutive fără înfrângere. Ați văzut și voi mai multe declarații, este greu ca Becali să nu se implice în echipă.

E clar că FCSB-ul a ajuns o echipă de duzină care nu mai interesează pe nimeni. Cred că ar trebui să nu le mai dăm atât de multă importanță. Nepăsarea poate ar face un lucru mai bun pentru o echipă atât de cunoscută, atât de iubită în toată țara și bineînțeles în lume. Nu e bine să devină subiect de bârfe și de scandal, subiect de ‘Las Fierbinți’. E foarte urât ce s-a întâmplat și ați văzut bine asta. Mă așteptam ca Gigi Becali să facă asta, pentru că se plictisea", a spus Grigoraș, la Sport Total FM.

Becali, reacție după ce Edi Iordănescu a decis să plece de la FCSB

Gigi Becali a confirmat, conform GSP, despărțirea de Edi Iordănescu, dezvăluind că aceasta nu a dorit să primească despăgubiri.

'Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Bravo lui. A cerut 500.000, dar și-a dat seama că mai avea câteva luni de contract...

Eu i-am zis 'Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta'. MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înțeleg... Posibil are ceva la echipa națională!

E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu. Nu aveam nici închizător, Moruțan plecase. Aici îi dau dreptate. Veneau jucătorii și urmau să vină rezultatele. Nu îmi era teamă de rezultate. Eu am spus de joc. Vi se pare că l-am jignit cu ceva?', a spus Becali.

'Am zis că nu sunt mulțumit de joc. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. E antrenor bun. L-am întrebat pe MM Stoica și zicea 'Nu am văzut la nimeni așa antrenamente. Muncește ca un nebun'. Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Dar ce să fac? Să mint?

Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca. M-a luat prin surprindere. O să vedem', a spus Gigi Becali, conform Gazeta Sporturilor.