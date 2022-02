Peste 150 de amenzi rutiere în doar 24 de ore la Brăila

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 156 de sancțiuni contravenționale conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare totală de 33.360 de lei.

Dintre sancțiunile aplicate pe linie rutieră, 91 au fost aplicate bicicliștilor și 65 pentru alte abateri.

Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 5 permise de conducere, au ridicat 4 certificate de înmatriculare și au reținut două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

În continuare polițiștii brăileni vor acționa pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și conștientizarea tuturor participanților la trafic despre importanța respectării normelor rutiere, scrie Jurnal de Brăila.

Titi Aur: Nu poţi să mergi cu 50 km/h în România. Aproape imposibil să fii corect

"Când ești în Germania, în Ungaria, toată lumea conduce corect sau aproximativ corect, abaterile fiind foarte mici și în orice caz nu din astea exagerate, cu flashuri, cu depășiri de coloană, cu viteză de 150 km/h unde ai 70 de km/h. Atunci, dacă tu faci altfel, ești oaia neagră, ești cel care nu te încadrezi, ești vizibil și toată lumea te va observa, inclusiv poliția, dar și ceilalți, vei fi cel care este anormal.

Când vii în România în schimb, dacă vrei să circuli normal, nu reușești. De ce? Pentru că dacă mergi cu o viteză de 50 de km/h, în orice localitate vei avea cu siguranță pe unul în spate, și de obicei e TIR-ul, care te împinge și te claxonează, și îți dă flashuri, că el e grăbit și că trebuie să își facă kilometrii, nu se poate așa ceva, ești impertinent dacă mergi cu 50 de km/h.

În România dacă mergi pe autostradă este aproape imposibil să mergi corect și vă spun asta din propria mea experiență. Eu încerc să fiu cât mai aproape de corectitudine, fără a spune că sunt sfânt, dar încerc să fiu cât mai corect atunci când merg cu mașina. Și dacă merg cu mașina pe autostradă cu 130 km/h, este imposibil, pentru că pe banda unu, în afară de camioane, care au dreptul și obligația în același timp să meargă cu 90 km/h, mai sunt mulți alții care merg chiar mai încet de 90 km/. Adică se urcă, merg pe autostradă, dar merg cu 70 km/h pe banda unu, ceea ce înseamnă că dacă sunt într-o perioadă relativ aglomerată, dacă vreau să merg pe banda unu, nu pot pentru că merg alții foarte încet, dacă trec pe banda doi, vin toți nebunii care vor ei să meargă cu 150-180 km/h, că au mașini bengoase și că sunt importanți, și că ei nu își permit să meargă cu 130 km/h în spatele unui fraier, adică eu.

Atunci eu, încercând să merg corect, pe banda unu trebuie să tot frânez că îi am pe cei foarte lenți, pe banda doi nu mă lasă cei care vor să meargă cu viteză și devine un stres mersul pe autostradă. Dacă am învăța cu toții să ne respectăm și dacă am învăța cu toții că pe autostradă putem merge cu 120-130 km/h în regulă, că de asta avem autostradă, și dacă ar învăța și cei care merg prea încet că în principiu nu te urci pe autostradă ca să mergi cu 70 km/h și dacă ar învăța și cei care sunt atât de importanți că ei trebuie să meargă repede, s-ar schimba ceva. În străinătate merg corect, iar în România majoritatea merg necorect și atunci, fără să vrei, te împinge valul să mergi și tu incorect.", a declarat Titi Aur.

