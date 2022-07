Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, a expus viziunea sa privind perspectivele partidului pe care îl conduce pentru următoarea perioadă.

„Care este direcția noului partid? Vă interesează să faceți o fuziune, vă interesează să intrați într-o alianță?“, a întrebat Bogdan Chirieac, adăugând „știu că aveți oferte și de la PNL, și de la PSD“.

„Nu, nu ne interesează ce face actuala guvernare! Ei stau bine-mersi acolo, cred că le știu pe toate, deși este o guvernare chinuită, nu este o guvernare care pare să funcționeze perfect. Zi de zi asistăm la tot felul de meciuri, ba e de vină PNL, ba e responsabil ministrul X de la PSD. Or, românii nu mai suportă, în aceste vremuri cumplite, pline de tensiuni, de insecuritate, de lipsuri. Așteptau un program foarte clar din partea Guvernului, cu soluții imediate care produc efecte, dar vedem o guvernare chinuită, o guvernare care, deși are toată puterea, nu știe ce să facă cu ea.

Eu cred că România are nevoie de o structură politică capabilă să vină cu soluții practice. Toată lumea spune: Domne’le, nu avem resurse suficiente, nu avem bani suficienți! De la președintele Iohannis, până la ultimul parlamentar, trebuiau să stea astăzi de vorbă cu agricultorii care trec prin cea mai cumplită situație, această secetă, mă așteptam de la guvern să văd decizii prin care anunță că alocă bani pentru a porni acest program de irigări, mă așteptam ca actualul guvern să anunțe că a inaugurat primii 50 de km. de canal de irigat pentru zonele puternic afectate. Noi nu vedem asemenea soluții. Toată ziua vedem cum nu știu cine a pierdut un dosar prin minister. Nu-i interesează pe oameni. Incapacitatea administrației o știm, că e PSD, că e PNL, oricine, nu-i o noutate. Faptul că nimeni nu are curaj să vină să spună ce e de făcut este revoltător și, evident, pe noi ne obligă, ca oameni politici cu experiență, să reflectăm și să începem să ne organizăm pentru că România are nevoie de o opoziție care, la ora actuală, din păcate, lipsește, o opoziție care să vină și să-i spună Guvernului: Asta ați avut de făcut și n-ați făcut!“, a precizat Eugen Tomac.

Ce spune liderul PMP de USR și AUR

„Aveți contacte cu opoziția oficială din Parlament, USR și AUR, în momentul acesta:“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Nu avem niciun fel de dialog cu cei din Parlament. Oricum, cu AUR nu avem cum să avem niciun fel de dialog, pentru că un partid cu excesele pe care le are nu poate fi un partid frecventabil, din toate punctele de vedere. Și-a atins limitele și nu ne interesează, iar USR-ul știu că au avut alegeri, frământări interne.

Pe noi ne interesează să încercăm să consolidăm un proiect politic credibil. România are nevoie de un partid politic credibil care să poată veni cu soluții la toate aceste probleme cu care se confurntă societatea, pentru că sentimentul meu este că politicienii fug de toată această responsabilitate pe care și-au asumat-o prin vot“, a adăugat Eugen Tomac.

„Deci, PMP-ul va merge singur, probabil, la viitoarele alegeri?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Nu vreau să spun că suntem rupți de realitatea politică. Evident că singuri în formula de astăzi va fi foarte greu, dar sunt absolut convins și PMP-ul este deschis spre construcții care să-i ofere României un proiect credibil, ce centru-dreapta, axat pe soluții și pe respectul față de cetățeni. La ora actuala asistăm la această majoritate care fuge de cetățeni, deși i-au ales, și mici încercări de a mima opoziția.

România are nevoie de o opoziție extrem de fermă, extrem de angajată pe actul de opoziție, pentru că democrația în sine înseamnă putere și opoziție. Nouă ne lipsește acest actor și evident că PMP-ul va fi implicat în acest proces de a crea o structură politică capabilă să facă față actualei majorități, pentru că ceea ce avem este extrem de răsfirat și neconvingător. Nu poți toată ziua să-i înjuri sau să-i vânezi pe holuri. Aia fac copiii! “, a conchis, la DC News, Eugen Tomac.

