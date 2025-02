Percheziții DNA la generalul Cătălin Zisu. Bogdan Chirieac ridică semne de întrebare: Văd că este luat pe sus, dimineața, precum clanurile mafiote...

Procurorii militari ai DNA efectuează în prezent percheziții la Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei. Principalul vizat ar fi generalul cu trei stele Cătălin Zisu, comandantul Logisticii Armatei Române, într-un dosar de fraudă cu un prejudiciu estimat la peste 2,4 milioane de euro.

Mai exact, 22 de persoane au fost citate pentru a oferi explicații cu privire la fapte comise în urmă cu doi ani, printre care și abuz în serviciu. Generalul Zisu ar fi atribuit un contract omului de afaceri Ionel Olteanu pentru extinderea Cimitirului Militar Ghencea, precum și pentru alte lucrări la fața locului. Se pare însă că lucrările au fost supraevaluate, iar unele dintre ele nici măcar nu au fost realizate. Pe documente ar fi fost trecute intervenții cu excavatorul și operațiuni de îndepărtare a pământului și molozului, care nu au avut loc în realitate.

Citește și poziția oficială a DNA: DNA, anunț oficial despre perchezițiile la generalul Zisu

Perchezițiile au loc la hotelul armatei, unde locuiește generalul Zisu, la domiciliul lui Ionel Olteanu, precum și în județele Ilfov și Giurgiu, la mai multe societăți comerciale.

Persoanele implicate riscă să fie reținute pentru 24 de ore, urmând ca ulterior să fie prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Analistul Bogdan Chirieac a abordat subiectul în cadrul unei intervenții la România TV, exprimându-și părerea despre cariera generalului Zisu și ancheta în care este implicat.

"Văd că este luat pe sus, dimineața, precum clanurile mafiote"

"Generalul Zisu este în această funcție de foarte mulți ani. Cred că de prin 2006 sau 2007. A servit Armata României în ultimii mulți ani de zile. Domnia sa a ajuns foarte devreme general. Este cel mai tânăr general al Armatei Române, la doar 37 de ani. Știu, de asemenea, că are niște recomandări excelente din partea aliaților occidentali, partenerilor NATO. El a asigurat logistica în teatrele de operațiuni unde a acționat Armata României. Eu privesc circumspect această anchetă. Aștept să văd mai multe detalii. (...) E unul dintre generalii emblematici ai Armatei României în acest domeniu. Văd că este luat pe sus, dimineața, precum clanurile mafiote. Nu știu. Să vedem unde ajungem. Legat și de chestiunea cu telefonul (n.r. că nu ar fi folosit un telefon vreme de 4 ani), pe care am auzit-o circulând, eu îmi pun întrebări. Păi și comandanții lui cum îl contactau? Pe telefonul fix? Zău așa! Deci, mie mi se par multe lucruri sub semnul întrebării. Nu mă pronunț în niciun fel, doar pe baza a ceea ce știu despre generalul Zisu", a spus Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News