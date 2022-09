Pentru a găsi angajaţi, retailerii britanici oferă gustări gratuite şi reduceri în magazine

Piaţa muncii din Marea Britanie a ieşit din pandemie cu cea mai mică rată a şomajului de după 1974 şi preţuri record la energie care au contribuit la o inflaţie accelerată.

În perioada mai-iulie, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut pentru prima dată de la mijlocul lui 2020 dar a rămas aproape de maximumul istoric de 1,3 milioane de joburi. În aceste condiţii, în ultimele săptămâni, Tesco, cel mai mare retailer din Marea Britanie, a majorat numărul de produse gratuite pe care le oferă angajaţilor de la magazinele sale.

Un purtător de cuvânt a precizat că angajaţii din magazine primesc gratuit fructe, băuturi calde şi reci, articole pentru micul dejun precum cereale, fursecuri şi produse tartinabile, pâine, paste şi snacks-uri, dar şi produse de toaletă precum deodorante şi produse sanitare.

Retailerii concurează între ei pentru angajaţi

Analistul KPMG, Linda Ellett subliniază că retailerii concurează între ei pentru angajaţi şi de asemenea trebuie să concureze şi cu alte sectoare, cum este cel al ospitalităţii.

'Este vorba de angajaţii din magazine, din depozite şi logistică şi care nu mai consideră aceste joburi ca fiind atractive', spune Linda Ellett. În acelaşi timp, retailerii sunt îngrijoraţi când vine vorba de 'angajaţii sezonieri, în special în lanţurile de aprovizionare', adaugă Ellett. În urmă cu două săptămâni, retailerul John Lewis a anunţat că intenţionează să recruteze 10.000 de angajaţi în perioada sărbătorilor, oferind angajaţilor mese gratuite în această perioadă pentru a-i ajuta să facă faţă creşterii costului vieţii.

'Dacă vor fi puse la dispoziţie articole precum alimente şi produse de igienă, acestea reprezintă economii pe care angajaţii le pot face, aceasta fiind o modalitate creativă pentru a face locul de muncă mai atractiv şi care costă un retailer mai puţin decât plata unor salarii mai mari', a spus Linda Ellett.

Unii retaileri au majorat salariul de bază în acest an, inclusiv Sainsbury's, care a majorat salariile până la cel puţin 10 lire (11 dolari) pe oră. În plus, Sainsbury's a oferit angajaţilor reduceri în magazine de până la 20% în unele zile, a precizat un purtător de cuvânt.

Deşi avea o carieră de succes în România, românca a decis să plece alături de soțul ei în Anglia în speranța unui trai mai bun.

Deși în România era o croitoreasă de succes, odată ajunsă în Anglia a trebui să o ia de la zero, mai exact... de la a face curăţenie la diverse locații.

Punctul de cotitură în viața ei l-a constituit întâlnirea cu o altă româncă stabilită în Anglia, care avea un magazin de rochii de mireasă. Aici, şi-a perfecţionat tehnicile de croitorie şi a învăţat limba engleză. După doi ani şi jumătate în care a muncit în magazinul Anei Cristache, Claudia a trebuit să-şi caute altceva de muncă deoarece Ana decisese să-şi închidă afacerea.

”În anul 2007, soţul meu s-a hotărât să plece în Anglia. Nu îşi mai găsea locul în ţară, iar eu nu am vrut să mai stăm departe unul de altul. Multe familii s-au despărţit şi au divorţat din cauza distanţei, iar eu nu îmi doream asta. Aşa că am decis să plecăm împreună. Începutul a fost foarte greu, pentru că nu ştiam să vorbesc limba engleză. Am început să fac muncă de jos. De la o croitoreasă cunoscută în România, ajunsesem să fac curăţenie. Am făcut asta o perioadă, până m-am hotărât că e momentul să îmi urmez visul, acela de a deveni croitoreasa.

Am avut noroc şi am întâlnit-o pe Ana Cristache, o altă românca stabilită în Londra. Avea afacerea ei, un magazin de rochii de mireasă. Am lucrat vreo doi ani jumătate împreună, ea ajutându-mă foarte mult să învăţ engleza şi noi tehnici de croitorie. Din păcate, a fost nevoită să vândă afacerea, moment în care m-am găsit în poziţia de a-mi căuta un alt loc de muncă. Mi-am făcut un C.V. şi am plecat prin Londra ciocănind la toate magazinele să văd cine are nevoie de o croitoreasă”, a povestit Claudia, conform unui articol publicat de România TV. Vezi știrea inițială aici!

