Pensii magistrați. Președinte CSM: Există riscul, mare, să nu definitiveze acest proiect și să nu îndeplinească jalonul din PNRR / video

În cadrul unui interviu exclusiv la DC News, la emisiunea „Culisele Justiției“, Daniel Grădinaru, președintele CSM, a vorbit despre pensiile magistraților.

„Sunt oameni care sunt în activitate și care știau cu ce pensie ies, ce nu au voie să facă, iar acum cu câțiva ani înainte să iasă la pensie, află că e posibil să se taie. Pe de altă parte avem deciziile CCR care ne spune de ce, spre exemplu, pensiile în plată nu pot fi tăiate. Ne învârtim în cerc. Dumneavoastră nu puteți explica legea și faptul că, potrivit prevederilor legale nu pot fi depășite anumite chestiuni?“, a întrebat moderatoarea Laura Duță.

„Sunt două aspecte care nu au cum să treacă așa. Spre exemplu nu s-a înțeles de ce este nevoie de o perioadă de grație, în sensul că să nu se aplice imediat, ci peste 10 ani, astfel încât cei care sunt acum în sistem să beneficieze gradual de posibilitatea aceasta de a se pensiona. Este o etapizare corectă, pentru că dă posibilitatea tuturor care sunt în sistem să beneficieze de o parte dintre dispozițiile acestea.

În al doilea rând, cu contributivitatea, Curtea Constituțională a spus foarte clar în decizia actuală - și nu e prima dată când o spune - că pensia trebuie să fie cât mai aproape de salariul în plată la momentul dinainte de pensionare. Fie că vorbim de ultima lună sau ultimul an, am putea spune că este vorba de un nivel al salariului în plată.

Dumnealor vin acum și spun că nu vor mai avea 25 de ani, ca în propunerea inițială, ci 10 sau 12 ani, ceea ce iarăși este o interpretare greșită. CCR a spus așa, după ce a invocat acte internaționale ce prevăd același lucru. Și noi, în punctul de vedere în susținerea sesizării formulată de ÎCCJ, am spus toate aceste lucruri. Există riscul, mare, dacă nu vor citi cu atenție și nu vor fi de bună credință, să nu definitiveze acest proiect și să-și îndeplinească jalonul de care vorbesc dumnealor“, a spus președintele CSM.

„Doamna ministrul (n.r. Alina Gorghiu), diind om politic, ce opinie are, pentru a soluționa solicitările dumneavoastră, care sunt prevăzute în lege, și să înțeleagă ceilalți ce ar trebui să facă pentru a nu mai ajunge la CCR“, a întrebat jurnalista Laura Duță.

„Ministrul Justiției are un rol de intermediar și îl face foarte bine. Ministrul responsabil este ministrul Muncii. S-a solicitat sprijinul ministrului Justiției, iar doamna Gorghiu consultă cu adevărat sistemul judiciar. Am stat la masă toți cei patru reprezentanți, ni s-a prezentat rezultatul acestei discuții și am transmis mai departe punctul nostru de vedere. Urmează să fie inclus într-un material, de către ministrul Justiției, și să-l trimită ministrului Muncii, care este responsabil“, a mai precizat Daniel Grădinaru, președintele CSM.

