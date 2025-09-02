Pedeapsa primită de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. Sentința este definitivă

Mama din Botoșani care în august 2023 și-a aruncat de la etaj cei doi copii și-a aflat pedeapsa.

Mama din Botoșani care în august 2023 a încercat să se sinucidă și și-a aruncat cei doi fii de la etaj a primit 19 ani de închisoare pentru omor calificat. Sentința judecătorilor este definitivă.

Magistrații Curții de Apel Suceava au considerat că femeia, care la acel moment avea 23 de ani, a comis faptele cu discernământ, pe un fond de depresie și tulburare emoțională.

VEZI ȘI: Ea este mama care și-a aruncat copiii de la etaj, convinsă în ultima clipă să nu se sinucidă. Negociator: Începuse să își facă cruce. Mulțumesc lui Dumnezeu că...

Incidentul a șocat opinia publică acum 2 ani. Un copil a murit, iar un altul a fost rănit după ce au fost aruncaţi de mama lor de la primul etaj al unui hotel din municipiul Botoşani. După ce a făcut acest gest, mama celor doi copii a ameninţat că se aruncă şi ea de la etaj.

În acel moment, a fost solicitată intervenţia negociatorului poliţiei şi a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, iar după aproximativ două ore de discuţii, s-a reuşit, prin distragerea atenţiei, imobilizarea femeii, de către pompierii care au avut acces de pe geamul camerei hotelului, în locul în care se afla aceasta. Ulterior ea a fost condusă la o unitate spitalicească pentru evaluarea stării de sănătate, iar apoi reținută.

De ce a recurs la acest gest extrem

Înainte de tragedie, tânăra i-a trimis soțului un mesaj text pe telefon în care îi spunea de ce a recurs la acest gest extrem, că regretă că s-a căsătorit cu el și că nu îi poate lăsa pe copii în viață pentru că nimeni nu îi va iubi.

Copilul care a murit avea doar 2 ani. Celălalt, care a supraviețuit în mod miraculos, avea 3 ani la acel moment.

VEZI ȘI: Ce determină o mamă să-și ucidă copilul, din perspectivă psihiatrică. Gabriel Diaconu, explicații de specialitate: Majoritatea zdrobitoare îi cresc și-i iubesc, nu-i omoară

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News