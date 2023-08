Ea este mama care și-a aruncat copiii de la etaj, convinsă în ultima clipă să nu se sinucidă. Negociator: Începuse să își facă cruce. Mulțumesc lui Dumnezeu că...

Un caz îngrozitor s-a produs în Botoșani. O mamă și-a luat copiii de 2 și 3 ani în timp ce dormeau și s-a aruncat cu ei de la geamul hotelului în care era cazată, la etajul 1. Unul dintre micuți a murit pe loc, iar al doilea este în stare gravă la spital. Și femeia a fost rănită, dar este acum în afara oricărui pericol. Înainte de tragedie, tânăra i-a trimis soțului un mesaj text pe telefon în care îi spunea de ce a recurs la acest gest extrem, că regretă că s-a căsătorit cu el și că nu îi poate lăsa pe copii în viață pentru că nimeni nu îi va iubi.

Potrivit rudelor, copilul de 3 ani ar fi urmat să își sărbătorească ziua de naștere sâmbătă, 26 august. Copilul de 2 ani, cel care a decedat, urma să fie sărbătorit pe 6 septembrie.

Atunci când s-a aruncat de la geam, copiii au căzut pe beton, iar femeia pe un acoperiș, astfel ea suferind răni minore. Ulterior femeia a amenințat că se va sinucide, iar la fața locului au venit oamenii legii împreună cu un negociator, în timp ce medicii sosiți la fața locului încercau cu disperare să îi salveze pe cei doi micuți.

Negociatorul: Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut inspirația și intuiția să folosesc exact ceea ce a trebuit pentru a o opri

Negociatorul care a convins-o pe femeie să coboare de pe acoperiș, Ovidiu Apostoaie, a intervenit în direct la Antena 3 CNN și a vorbit despre acest caz.

"Apelul de la dispeceratul de poliție a fost în jurul orei 23:42 de minute, am ajuns într-un timp relativ scurt la fața locului, având în vedere că locuiesc în imediata apropiere, contactul a fost imediat după ce am sosit, având în vedere gravitatea faptelor care s-au întâmplat până la sosirea mea și exista un risc destul de mare pentru ca subiectul acțiunii să se arunce.

Comandantul acțiunii, domnul inspector șef al Inspectoratului de Poliție Botoșani a trasat niște sarcini pe care să le urmez, având în vedere faptul că subiectul, doamna, trebuia ținută în viață, avusese două tentative de a se arunca, am reușit cumva să le opresc în timp, ultima fiind din punctul meu de vedere și cea ma elocventă, când începuse să își facă cruce și atunci am considerat că acela este un moment crucial, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut inspirația și intuiția să folosesc exact ceea ce a trebuit pentru a o opri", a povestit negociatorul Ovidiu Apostoaie.

Presa locală a publicat fotografii cu femeia în cauză. Aceasta se numește Lorena și ar avea 23 de ani. Pe pagina de Facebook femeia are o mulțime de fotografii cu cei doi copii ai săi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News