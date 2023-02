Pe o plajă din Japonia a fost găsit un obiect ciudat, din metal, de formă sferică. Unii locuitori spun că e un OZN sau o minge ca cele din seria Dragon Ball Z / video

Poliția și locuitorii dintr-un oraș de coastă japonez au rămas uluiți de un obiect mare de fier care a fost adus plajă, autoritățile recunoscând că nu au idee ce este, conform The Guardian.

Sfera, care măsoară aproximativ 1,5 metri în diametru, a fost în centrul atenției publice de când a ajuns pe plaja Enshu din orașul Hamamatsu de pe coasta pacifică a țăroo, au declarat presa locală.

Temerile că ar putea fi o mină rătăcită au fost respinse după ce experții au folosit tehnologia cu raze X pentru a examina interiorul obiectului și au descoperit că acesta era gol.

De asemenea, nu există nici indicii că ar fi fost implicat în acțiuni de spionaj din apropierea Coreei de Nord sau a Chinei.

Poliția a început să inspecteze obiectul, care este maro-portocaliu, ușor ruginit.

O localnică a văzut obiectul pe nisip la doar câțiva metri de țărm în timp ce ieșise la plimbare la începutul acestei săptămâni, a raportat Asahi TV. .

Poliția au izolat zona și au chemat experți în explozibil îmbrăcați în haine de protecție pentru a investiga mai departe, dar rapoartele spun că autoritățile încă nu știu ce este sfera sau de unde provine.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw