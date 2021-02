Pavel Bartoș a cerut MEDIC la Românii au Talent. Moment de tensiune: Smiley, "cu ochii beliți"

Alexandra Malter a venit pe scena de la Românii au Talent cu un număr de Hula-Hoop și i-a lăsat muți pe jurați.

”Sunt Alexandra Malter, am 23 de ani și vin din Belgia. Sunt artist Hula-Hoop. M-am născut și am crescut într-o familie de circari. Am încercat multe altele înainte, la circ, dar niciodată nu găseam ceva să îmi placă. Într-o zi am încercat Hula-Hoop și m-am îndrăgostit. Tatăl meu a fost clovn, dar când aveam doi ani, tata a murit de cancer, iar mama a părăsit lumea circului și a început o nouă viață. Dar eu am mers în fiecare weekend la bunici și la circ, iar asta m-a făcut să continui și să ajung un artist de circ", a spus Alexandra Malter, înainte de a urca pe scenă.

"Mi-am dat seama cât de prinsă eram de momentul ei, în momentul în care Pavel a ieșit afară și mi-a zis "închide gura", că eram toată așa căscată. E frumos ceea ce faci și ești frumoasă tu!", a adăugat Andra.

Pavel Bartoș a cerut medic

"Avem medic? Cred că tensiunea e ridicată", a spus Pavel Bartoș.

"Aici eu am văzut și niște ani de muncă și niște ani de circ, altfel nu îmi explic de ce la un moment dat l-am văzut, l-am surprins pe Smiley cu ochii beliți, așa. El ceva, ceva a văzut sunt sigur. Mai multe decât am reușit să văd eu, dar asta doar din pricina faptului că eu văd prin intermediul unui ecran și nu direct așa la distanță de câțiva metri, așa cum a văzut el", a încheiat Andi Moisescu de acasă, din izolare.

Alexandra Malter a primit patru de "DA".

Andi Moisescu, despre COVID și plecarea de la Românii au Talent. Ce va spune Olivia Steer despre ASTA. Andra: De acolo de sus ne privește!