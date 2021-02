"Iată că unul dintre noi are probleme de sănătate în această seară și nu poate fi alături de noi", a spus Pavel Bartoș la începutul emisiunii.

Andi Moisescu a fost infectat cu COVID-19 în timpul filmărilor de la Românii au Talent, iar în locul lui, la masa juriului a intrat Smiley.

"Bă, și când a venit necazul ăsta și m-a lovit, cum i-a lovit pe toți, pe neașteptate, că nu bate la ușă... își dai seama. Am fost pus în situația asta de a nu participa la niște filmări, ceea ce este... mai mult decât durerea în sine, a fost lovitura asta că a trebuit să plec și am ratat sărbătoarea asta pe care o aștept în fiecare an. Dacă nu era blestematul ăsta de virus, dacă ne-am fi putut apropia...", a spus Andi Moisescu.

"De acolo de sus ne privește", a spus Andra.

"E un pic dărâmat", spunea Smiley la aflarea veștii despre Andi.

Filmările emisiunii au continuat cu Smiley în postura de jurat.