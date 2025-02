Ce a pățit un tânăr din Portugalia venit în România pentru un tratament medical: Avea bilet, nu și loc în avion. Un alt pasager, lăsat pe aeroport, deși familia îi era îmbarcată

Vorbeam la începutul lunii februarie despre una dintre practicile companiilor aeriene contestate de călători, care prevede vânzarea mai multor bilete pe un singur zbor decât numărul locurilor.

Acum, Nuno Amaro, un tânăr portughez stabilit în Anglia, care a devenit victima acestei practici, denumite overbooking, a povestit pentru DC NEWS cum s-a trezit că i-a fost vândut și lui un bilet de avion pe cursa Londra - Iași, deși teoretic nu mai existau locuri disponibile pe acel zbor. Nuno a venit în România pentru un tratament medical, ieri, 16 februarie, dar era cât pe ce să nu mai ajungă pentru că risca să nu prindă un loc în avion. Primul semnal de alarmă l-a primit în seara zilei de 15 februarie, atunci când în urma check-in-ului online nu i-a fost eliberată o carte de îmbarcare, prin urmare nu i-a fost alocat niciun loc în avion.

Pățania tânărului portughez

"Mi-am rezervat zborul de la Londra Luton la Iași cu două săptămâni înainte de plecare. La fel ca majoritatea companiilor aeriene, check-in-ul online s-a deschis cu 24 de ore înainte de zbor, care era programat pentru ora 9:20. Mi-am finalizat check-in-ul în jurul orei 22:30 în acea seară.



Prietena mea, care zbura și ea, dar și-a cumpărat biletul separat, s-a înregistrat în același timp și și-a primit cartea de îmbarcare fără probleme. Cu toate acestea, eu, în loc de cartea de îmbarcare, am primit doar o confirmare de check-in care arăta că pașaportul meu necesită verificări suplimentare la biroul de check-in. Acest lucru a fost ciudat, deoarece dețin un pașaport european (portughez) și nu mai întâlnisem niciodată asta până acum, deși văzusem că se întâmplă și altor călători europeni.

Când am ajuns la biroul de check-in, suspiciunea mea a fost confirmată – nu avea nicio legătură cu pașaportul meu, ci mai degrabă cu faptul că zborul fusese supra-rezervat și fusesem pus în standby. Acest lucru însemna că, dacă toți pasagerii se prezentau și nu rămâneau locuri disponibile, nu mă puteam îmbarca", a povestit Nuno Amaro pentru DC NEWS.

Cum a reușit să obțină un loc în avion. Un român, aflat în aceeași situație, a fost nevoit să rămână în aeroport

Înainte de îmbarcare a aflat că a rămas doar un loc disponibil pentru că unul dintre pasageri nu se prezentase. Totuși, pentru că au fost vândute două locuri în plus, lui și unui român, reprezentanții companiei trebuiau să aleagă care dintre ei îl primește. Salvarea lui Nuno pare să fi fost faptul că s-a prezentat primul la biroul de check-in.



"Imediat ce porțile s-au deschis, m-am pus la coadă, având în față în jur de 20 de persoane. În speranța că va funcționa pe principiul primul venit, primul servit, am vrut să-mi cresc șansele de a obține un loc. Cu toate acestea, am fost obligat să aștept până când toți pasagerii confirmați s-au îmbarcat.

Un alt pasager, un domn care călătorea cu familia, a fost și el pus în standby. Își rezervase biletul separat de soție și copii, înregistrându-se folosind pașaportul britanic în loc de cel românesc. Până la urmă, a fost un singur loc disponibil și mi-a fost oferit mie pentru că compania aeriană a prioritizat pasagerii de rezervă în funcție de momentul în care s-au înregistrat la biroul de check-in. Deoarece sosisem foarte devreme, în cele din urmă acest lucru a funcționat în favoarea mea", a povestit Nuno.

"Dacă un pasager cumpără un bilet, ar trebui să aibă un loc garantat - este dreptul lui în calitate de consumator"

Totuși, deși pentru el în cele din urmă toată această situație s-a terminat cu bine, Nuno reclamă această practică a companiilor aeriene, pe care o consideră lipsită de corectitudine deoarece pasagerii se pot trezi fără loc în avion, deși banii le-au fost luați cu mult timp înainte. Și asta nu este tot, pe lângă problemele legate de bilete, zborul cu pricina a mai fost și întârziat.



"Totuși, toată această situație a fost incredibil de frustrantă. Călătoream în România pentru tratament medical, iar politica de supra-rezervare a companiei aeriene mi se pare inacceptabilă. Dacă un pasager cumpără un bilet, ar trebui să aibă un loc garantat - este dreptul lui în calitate de consumator. În plus, zborul a fost întârziat cu aproape două ore, ceea ce înseamnă că am petrecut în total patru ore la aeroport doar pentru a afla dacă pot zbura.

Îmi pot doar imagina cât de stresant și supărător a fost pentru familia care s-a despărțit din cauza acestui sistem inechitabil. Companiile aeriene ar trebui să reconsidere aceste practici, iar guvernele ar trebui să intervină pentru a le interzice cu totul", a mai declarat Nuno Amaro.

