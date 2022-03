Pățania unui fotograf din Alba cu un grup de 11 refugiați din Ucraina. Ce s-a întâmplat în timp ce dormea

”Să vă spun "pățania" mea cu un grup de 11 refugiați ucrainieni din Kiev. Scurt: sâmbătă au ajuns la mine, cazat, mâncat, dormit trebuiau să plece duminică dimineață spre granița ungară (Nădlac în prima fază.). Sâmbătă noaptea mi-au scris, eu fiind la un eveniment și munceam, dacă pot să-i mai cazez o zi, bineînțeles am încuviințat. Astăzi, la plecare, s-au trezit în jurul orelor 05:00, eu dormind butuc, și-au aranjat paturile, au măturat, dat cu mopul în casă, curățat baia și pe deasupra mi-au lăsat și un cadou de despărțire sau revedere și anume un cuier pe roți. Nu am vrut să-l accept, dar au zis că e cadoul lor pentru mine și s-ar bucura să îl accept. Concluzia: omenia nu are apartenența etnică, religioasă, politică sau ce o mai fi, omenia și educația se "cultivă". #respect Update: la plecare m-au rugat să mă așez cu ei, au rostit ceva în ucrainiană și și-au făcut semnul crucii.” scrie fotograful Lucian Panta, pe Facebook.

Peste 75.000 de cetățeni ucraineni sunt în România

Pe teritoriul României se află 75.081 de cetățeni ucraineni, dintre care 29.385 sunt copii, anunță, luni, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru. Președintele Autoritățile Naționale de Protecție a Copilului anunță că toții minorii neînsoțiți vor fi înregistrați.

”Pe teritoriul României se află 75.081 de cetățeni ucraineni, dintre care 29.385 sunt copii. Copiii sunt primii pe lista de priorități atât în privința intervențiilor autorităților guvernamentale, fie la nivel central, fie la nivel local, cât și în conjugarea eforturilor cu societatea civilă, ONG-urile specializate din țară sau care au o vocație internațională și expertiză internațională, însă din perspectiva responsabilității lor pe care statul român le are față de protecția copilului”, spune Dan Cărbunaru, conform Mediafax.

Președinte Autorității Naționale pentru Protecția Copilului, Elena Tudor, anunță că marți sau miercuri va fi finalizată o procedură foarte clară de înregistrarea tuturor minorilor neînsoțiți.

”Când spun minori neînsoțiți, mă refer la minorii care nu sunt însoțiți de un părinte sau un reprezentant legal. Deci va fi o procedură de înregistrare și de urmărire. Sunt stabilite etapele concrete prin care un astfel de copil va trebui să le parcurgă și probabil că ați văzut cu toții cum funcționează la Siret sau la Sighetu Marmației - Poliția de frontieră înregistrează, trec prin acel spațiu de înregistrare a minorilor, dar pot fi și alte organisme, organizații nonguvernamentale care pot înregistra. Ulterior sunt îndrumați către servicii specializate sunt fie sunt preluați de direcția generală de asistență socială și protecția copilului și plasați temporar până se clarifică situația într-un serviciu socialsau sunt îndrumați către alte servicii, astfel încât să ne asigurăm că ei într-un viitor apropiat beneficiază de toate serviciile de educație, de sănătate și de orice alt serviciu au nevoie” menționează Elena Tudor.

Directorul General al Crucii Roșii România, Ioan Silviu Lefter, precizează că organizația pe care o reprezintă a trimis până în acest moment Ucraina 44 de tiruri cu ajutoare. ”14 din partea Crucii Roșii române și restul din partea societăților de cruce roșie și Semilună roșie din lume”, precizează Lefter.

