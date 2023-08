Părinţii şi elevii majori vor fi întrebați dacă este oportună testarea antidrog în şcoală, anunță prefectul Capitalei

Una dintre propunerile formulate vizează elaborarea unei chestionar prin care să fie testată opinia părinţilor şi a elevilor majori în ce priveşte testarea în şcoală cu aparat antidrog şi prezentarea unei adeverinţe medicale la începutul anului.



"În cadrul şedinţei de astăzi, am trasat câteva direcţii de acţiune importante. Împreună cu consiliul elevilor, vom constitui la nivelul fiecărei şcoli o structură care să ne ajute cu diseminarea mesajelor antidrog şi de prevenţie. De asemenea, am decis ca Agenţia Naţională Antidrog să realizeze un chestionar în trei puncte, prin care testăm opinia părinţilor şi a elevilor majori referitor la: testarea în şcoală cu aparat antidrog; prezentarea unei adeverinţe medicale la începutul anului şcolar care să ateste că respectivul copil şi-a făcut analize de sânge antidrog (dar care să nu prezinte rezultatele analizelor); introducerea în curiculă a unei ore de educaţie antidrog în şcoală", scrie prefectul, pe Facebook.



El subliniază că este vorba despre "un chestionar de testare" a opiniei părinţilor şi a elevilor majori.



"După ce vom avea rezultatele acestuia, vom fundamenta propuneri concrete. În niciun caz nu vom lua măsuri care contravin intereselor şi dorinţei părinţilor şi elevilor din şcoli şi licee. Este datoria noastră să luăm măsurile necesare pentru a proteja copiii şi pentru a-i ajuta să conştientizeze pericolele la care se expun în cazul unor comportamente şi/sau a unor anturaje nepotrivite", scrie Rareş Hopincă.



El remarcă "o deschidere din ce în ce mai mare" a societăţii spre a discuta despre aceste probleme şi subliniază că dialogul reprezintă "un pas esenţial". Totodată, menţionează că Prefectura Capitalei are rolul de catalizator şi de mediator între instituţiile abilitate să prevină consumul de stupefiante.



"Direcţia de urmat este de a găsi acele mijloace corecte, legale şi morale prin care să reuşim să combatem consumul acestor substanţe în rândul populaţiei şi, cu precădere, în rândul tinerilor, cea mai vulnerabilă categorie socială din acest punct de vedere", precizează Rareş Hopincă.

Citește și - Șoferii băuți și drogați aduc moartea pe șosele. Pericolul care nu se mai poate ascunde sub preș după tragedia provocată de Vlad Pascu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News