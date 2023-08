Șoferii băuți și drogați aduc moartea pe șosele. Pericolul care nu se mai poate ascunde sub preș după tragedia provocată de Vlad Pascu

Poliţiştii rutieri au retras 239 de certificate de înmatriculare şi au reţinut 522 de permise de conducere, dintre care 60 pentru consum de alcool şi 25 pentru consum de droguri sau alte substanţe interzise, în cadrul acţiunilor acţiunilor efectuate în ultimele 24 de ore.

Iată câteva dintre accidentele produse în ultimele zeci de ore de șoferi băuți și drogați:

Ilfov: Tânăr băut, drogat şi fără permis, cercetat după ce ar fi furat o maşină şi ar fi intrat cu ea în gardul unei case

Un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat sub control judiciar, după ce, aflat sub influenţa alcoolului, a drogurilor şi neavând permis de conducere, ar fi sustras maşina unui prieten cu care ar fi intrat în gardul unui imobil din localitatea Dascălu, judeţul Ilfov.

Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov transmis, marţi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat luni, în jurul orei 00,38, cu privire la faptul că un autoturism a intrat în coliziune cu gardul unui imobil din localitatea Dascălu, din Otopeni.

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din Otopeni, care au stabilit că sesizarea se confirmă şi că, după accident, şoferul a plecat de la faţa locului, menţionează sursa citată.

'În cadrul activităţilor procedurale, la scurt timp, poliţiştii l-au identificat şi depistat pe o stradă din comuna Dascălu, pe bărbatul de 22 de ani, bănuit că ar fi condus autoturismul respectiv. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie, precum şi faptul că tânărul ar fi sustras autoturismul în scopul folosirii pe nedrept, de la prietenul său.

Poliţiştii rutieri ilfoveni au procedat atât la testarea tânărului cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0, 66 mg/l alcool pur în aerul expirat, cât şi la testarea cu aparatul drugtest, care a indicat o valoare pozitivă la consumul de substanţe psihoactive', arată IPJ Ilfov. În urma probatoriului administrat, Inspectoratul informează că, luni, poliţiştii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului respectiv, iar în cursul zilei marţi, acesta a fost prezentat procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt în scop de folosinţă, conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice ori a substanţelor psihoactive şi distrugere, se precizează în comunicat.

Vâlcea: Tânăr băut şi drogat la volan, la un pas de a accidenta două tinere în staţiunea Călimăneşti

Un tânăr de 28 de ani din Râmnic este cercetat penal după ce s-a urcat băut şi drogat la volan şi era să lovească două tinere care se deplasau pe marginea unui drum din staţiunea Călimăneşti, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.



Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Vâlcea, Loredana Sandu, a precizat că bărbatul a fost observat pe centura ocolitoare a oraşului Călimăneşti de doi agenţi de poliţie care se îndreptau spre serviciu, el fiind oprit după câţiva kilometri cu ajutorul poliţiştilor din staţiune.



"În data de 27 august, în jurul orei 15,50, agent de poliţie Donţu Nicolae din cadrul Postului de Poliţie Racoviţa şi agent principal de poliţie Săvulescu Claudiu din cadrul Postului de Poliţie Câineni, în timp ce se deplasau către Poliţia oraşului Brezoi, pentru a intra în serviciu, au observat în faţa lor pe DN 7CC - Centura oraşului Călimăneşti un autoturism care se deplasa haotic, iar la un moment dat chiar a evitat la limită acroşarea a două tinere ce se deplasau pe partea carosabilă. Astfel, cei doi poliţişti au solicitat sprijinul colegilor din cadrul Poliţiei oraşului Călimăneşti, iar cu ajutorul acestora, pe Viaductul Poştei de la ieşirea din oraşul Călimăneşti spre judeţul Sibiu, au reuşit blocarea autoturismului, la volanul căruia se afla un bărbat de 28 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea", a precizat reprezentanta IPJ Vâlcea.



În urma testării atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul Drugtest, tânărul a fost descoperit cu o alcoolemie de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a ieşit pozitiv la canabis, pe numele său fiind întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Braşov: Tânăr drogat cu cocaină, cannabis şi metamfetamină - depistat de poliţişti după ce nu a oprit la semafor

Un tânăr din Cluj-Napoca a fost depistat de poliţişti, în municipiul Braşov, conducând maşina sub influenţa a trei tipuri de droguri, atât de risc, cât şi de mare risc, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal.



Tânărul, în vârstă de 27 de ani, a fost prins luni, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului.



"În timpul verificării documentelor, poliţiştii au observat o stare de agitaţie manifestată de către bărbat, astfel că au efectuat un test pentru determinarea consumului de substanţe interzise, test care a ieşit pozitiv pentru substanţele cocaină, cannabis şi methamphetamină", a precizat, marţi, IPJ Braşov.



Astfel, poliţiştii au întocmit dosar penal, urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", a mai precizat sursa citată.

Vaslui: Doi tineri de 20 şi 25 de ani, prinşi drogaţi la volan; unul dintre ei circula cu 150 de kilometri pe oră

Doi tineri în vârstă de 20, respectiv 25 de ani au fost prinşi conducând sub influenţa drogurilor, unul dintre ei mergând cu o viteză de 150 de km/h.

'Poliţiştii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DE 581, în comuna Costeşti, au surprins cu aparatul radar şi oprit un autoturism, înmatriculat în Anglia, care se deplasa din direcţia Crasna spre Bârlad, cu o viteză de 150 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă admisă este de 70 km/h, condus de către un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Deleni.

Întrucât conducătorul depistat manifesta un comportament euforic, agitat, a fost testat cu aparatul drugtest, fiind înregistrat rezultat pozitiv la ketamină. Ulterior, acesta a fost condus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vaslui unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive', au transmis reprezentanţii IPJ Vaslui, într-un comunicat de presă. Celălalt tânăr a fost depistat de poliţişti în urma unui control desfăşurat în municipiul Bârlad. 'Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, fiind înregistrat rezultat pozitiv la cannabis.

Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal de Urgenţă Bârlad unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive', mai precizează sursa citată. În ambele cazuri poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a bărbaţilor.

MAI: 60 de certificate de înmatriculare retrase pentru consum de alcool, 25 pentru droguri

Poliţiştii rutieri au retras 239 de certificate de înmatriculare şi au reţinut 522 de permise de conducere, dintre care 60 pentru consum de alcool şi 25 pentru consum de droguri sau alte substanţe interzise, în cadrul acţiunilor acţiunilor efectuate în ultimele 24 de ore.



Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 5.773 de evenimente, 3.687 fiind circumscrise menţinerii ordinii publice, iar 2.046 circumscrise situaţiilor de urgenţă, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, marţi, AGERPRES.



La nivelul structurilor de poliţie au fost semnalate 1.044 posibile infracţiuni. În baza probatoriilor administrate de poliţişti în cauze penale aflate în lucru, în cursul zilei de luni, s-au dispus măsuri preventive pentru 38 de persoane.



"Poliţiştii şi jandarmii au prins în flagrant 208 autori de infracţiuni şi au constatat 7.018 contravenţii pentru care au aplicat amenzi în valoare de aproape 2,6 milioane de lei. În plus, au fost depistate 21 de persoane urmărite naţional sau internaţional", arată sursa citată.



Luni au fost depistate 15 persoane urmărite naţional sau internaţional faţă de care au fost dispuse măsurile legale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News