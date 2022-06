Părinții pot plăti taberele copiilor cu vouchere de vacanță

Deputaţii au adoptat, miercuri, cu 238 de voturi ”pentru” şi un vot ”împotrivă”, proiectul de lege pentru modificarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede instituirea posibilităţii ca plata taberelor pentru copii să poată fi făcută şi cu voucherele de vacanţă acordate părinţilor, transmite Agerpres. Astfel, voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele şcolare, naţionale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor potrivit prezentului alineat se stabileşte prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului finanţelor, prevede proiectul.

Potrivit G4Media, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 30 de lei. Prin excepţie, organizaţiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajaţi ai organizaţiei sindicale, prevede proiectul. Frecvenţa acordării tichetelor cadou şi valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizaţiei sindicale. Prevederile referitoare la achiziţionarea şi emiterea tichetelor cadou se aplică în mod corespunzător. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional în acest caz.

Voucherele de vacanță vor putea fi folosite numai pe teritoriul țării noastre, iar în cazul celor rămase neutilizate din 2019 și 2020, termenul de valabilitate a fost prelungit până în iunie 2022, astfel că turiștii mai au o șansă pentru a profita de ele. Începând din acest an, tichetele de vacanță vor fi disponibile numai pe suport magnetic, pe un card alimentat cu 1.450 de lei, aceeași sumă ca și până acum. Perioada de valabilitate a voucherelor emise în 2022 este de un an, însă o altă veste bună pentru turiști este că statul va oferi în mod recurent aceste tichete până în 2026 inclusiv. Potrivit unui sondaj de opinie realizat recent de Travelminit.ro, 21% dintre respondenți au declarat că nu au mers în vacanță în România înainte de a primi aceste vouchere, în timp ce 84% dintre cei care au răspuns la chestionar susțin că au crescut numărul sejururilor pe care le rezervă în decursul unui an grație acestei măsuri, o dovadă în plus a faptului că tichetele reprezintă un sprijin important pentru industria hotelieră, scrie wall-street.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News