Părinții elevilor din anii terminali vor susținerea examenelor la datele fixate inițial: Nu folosiți copiii drept monedă de schimb!

„Părinții elevilor din anii terminali, respectiv clasele a VIII-a și a XII-a, respectă dreptul cadrelor didactice la grevă, dar cer susținerea examenelor de Evaluare Națională, respectiv Bacalaureat, la datele stabilite de Ministerul Educației. Vă rugam, spuneți stop șantajului emoțional. Nu folosiți elevii ca monedă de schimb!”, se arată într-o petiție lansată online, de către Dredetan Mirela, părintele unui elev în clasa a VIII-a.

Reamintim că ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut, vineri, o conferință de presă în care a vorbit despre respectarea structurii anului școlar.

„Până acuma am reușit să ținem sub control calendarul examenelor naționale. Nu a fost modificat calendarul probelor. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor pentru clasa XII sau clasa a XIII-a până pe 9 iunie, am prelungit de asemenea perioada de înscriere la examenul de Bacalaureat tot până pe 9 iunie. Asta ne-ar permite să începem în bune condiții examenul de Bacalaureat așa cum era el inclus în calendarul de activități școlare, pe data de 12 iunie.Evaluarea națională începe pe 19 iunie.

Este foarte important pentru a putea să rămânem în acest calendar, să dăm predictibilitate elevilor și să asigurăm cele mai bune condiții de desfășurare a examenelor să ne putem întoarce cu toții în sălile de clasa săptămâna viitoare. În contextul în care acest lucru nu se va întâmpla, nu ne dorim asta, dar asta va fi situația, va trebui să ne gândim la prelungiri, prelungiri de perioade de închidere a situațiilor școlare, reprogramări ale probelor examenelor naționale.", a spus Ligia Deca.

În urma creșterii salariilor cu 1000 de lei brut pentru cadrele didactice și cu 400 de lei brut pentru cadrele nedidactice din învățământ, Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, a declarat, la rândul lui, că „negocierile au luat sfârșit”, între Executiv și reprezentanții sindicatelor din educație.

„Astăzi putem practic să vă anunţăm că negocierile au luat sfârşit în legătură cu aceste solicitări. Din dispoziţia primului ministru, începând de astăzi domnul ministru al Muncii Marius Budăi va intensifica dialogul cu reprezentanţii sindicatelor din Educaţie pe tema grilei de salarizare din viitoare legea salarizării, iar doamna ministru a Educaţiei Ligia Deca va continua discuţiile cu reprezentanţii sindicatelor pentru contractul colectiv de muncă”, a declarat, joi, Dan Cărbunaru, în urma votului pentru Ordonanța de Urgență care prevede creșterile salariale.

Cu toate acestea, sindicaliștii nu sunt mulțumiți de Ordonanța de Urgență.

„Revendicarea de cea mai mare importanță a celor trei sindicate aflate la negociere a fost de a se găsi un element legislativ în care să se scrie că grila de salarizare viitoare pentru anul 2024 și mai departe, din noua lege a salarizării, va porni pentru un debutant de la salariul mediu brut pe economie. Știți bine că a fost un acord propus de președinte, refuzat, iar noi am cerut un element legislativ. Acesta nu mai există acum, el apare în nota de fundamentare, dar e o diferență între un articol dintr-o lege față de o menționare în nota de fundamentare. Importanța solicitării noastre este practic nulă, nu se observă!

Trebuie făcută o nouă Ordonanță de Urgență, nu știu, asta ni s-a oferit acolo, asta s-a explicat. Am vorbit cu toți oamenii importanți și spun că nu e constitutivă. Păi să vedem și noi de ce nu e constitutivă, să o dea și să vedem dacă o refuză careva”, a declarat Anton Hadăr, șeful sindicatului care se ocupă de învățământul universitar.

