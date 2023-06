Structură an școlar și examene 2023. Deca, ministrul Educației, anunț

„Până acuma am reușit să ținem sub control calendarul examenelor naționale. Nu a fost modificat calendarul probelor. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor pentru clasa XII sau clasa a XIII-a până pe 9 iunie, am prelungit de asemenea perioada de înscriere la examenul de Bacalaureat tot până pe 9 iunie. Asta ne-ar permite să începem în bune condiții examenul de Bacalaureat așa cum era el inclus în calendarul de activități școlare, pe data de 12 iunie.

Evaluarea națională începe pe 19 iunie.

Este foarte important pentru a putea să rămânem în acest calendar, să dăm predictibilitate elevilor și să asigurăm cele mai bune condiții de desfășurare a examenelor să ne putem întoarce cu toții în sălile de clasa săptămâna viitoare.

În contextul în care acest lucru nu se va întâmpla, nu ne dorim asta, dar asta va fi situația, va trebui să ne gândim la prelungiri, prelungiri de perioade de închidere a situațiilor școlare, reprogramări ale probelor examenelor naționale.", a spus Ligia Deca

