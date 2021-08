Parcul Natural Văcărești are 100 de PROPRIETARI privați. Croitoru, ANANP: Se JUDECĂ!

Adi Croitoru, președinta Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, s-a aflat astăzi în direct la DC News și DC News TV unde a vorbit despre aria protejată ”Parcul Văcărești”, administrarea acesteia și cine sunt proprietarii.

”Vreau să lămuresc și regimul juridic al terenului, ca să înțelegem că acolo noi, ca și administrare, când spunem că este parc, punem o etichetă, un brand, dar n-avem nicio legătură cu proprietatea terenului. Acolo, în realitate, există aproape 100 de proprietari privați care la ora actuală se judecă pentru a fi puși în posesie, pentru a putea obține dreptul de proprietate al terenului. Acolo lucrurile sunt foarte complicate. Sunt oameni care au fost expropriați de pe timpul regimului comunist. Acolo erau terenuri private, erau case, era și un CAP. Au fost expropriați pentru că regimul comunist a vrut să facă un lac de acumulare, de aceea se și numește ”Lacul Văcărești”. În acte, administrarea acestui lac se află la Apele Române, ca și administrator, pentru că denumirea lui este de lac ”Văcărești”. Noi am venit și am pus o etichetă, un brand, ”Parcul Văcărești”, dar în realitate îl administrează Apele Române, se află în inventarul lor centralizat, iar în interiorul cuvetei lacului, terenul, este a unor persoane fizice care se tot judecă de 30 de ani încoace pentru a-și recupera proprietatea. Ordonanța 57, cea care guvernează ariile protejate spune foarte clar că regimul juridic al terenului nu are legătură cu regimul de arie protejată”, a declarat Adi Croitoru, în exclusivitate la DC News și DC News TV.

Adi Croitoru se află la conducerea ANANP din iulie 2018. Întreaga sa activitate profesională a fost în acest domeniu, pentru mediu. Parcul Natural Văcărești este un subiect fierbinte, în care sunt vehiculate nume de politicieni, dar și interese.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Nicușor Dan vrea să pună mâna pe Delta Văcărești. Iohannis, amestecat. Croitoru, ANANP: ”Nimic mai FALS!”. Prima reacție

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO: