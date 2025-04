Panourile devastatoare pentru Nicușor Dan la prezidențiale 2025 / video

În cadrul emisiunii Miercurea Neagră, jurnalistul Val Vâlcu a făcut un comentariu despre Nicușor Dan care a stârnit râsul invitaților prezenți. Acesta a vorbit despre campania electorală și a spus care sunt panourile care îi dăunează cel mai mult lui Nicușor Dan.

„Cum vi s-a părut precampania?", a întrebat Bogdan Chirieac.



„Campania merge előre”, a spus Val Vâlcu.



„Előre?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Da, am văzut un afiș cu Crin Előre. Înseamnă „înainte”. Era și ziarul în timpul lui Ceaușescu... un afiș în limba maghiară. Deci, merge bine. S-au pus panouri cum erau cele cu Ciucă - autor de cărți, am văzut cu Crin Antonescu și niște cuburi mai mici cu Elena Lasconi”, a spus Val Vâlcu.



„Și Nicușor, dar Nicușor are panourile de la pro-rus cred, de la pro-rusul lui, că are și el pro-rusul lui, Matei Păun. El se lăuda că a intermediat vânzarea unei firme de publicitate din România către un fond al unor oligarhi ruși. Atunci, Nicușor are pile la oligarhii ruși și i-au pus panouri”, a spus Mugur Ciuvică.



„Înseamnă că noul candidat al Federației Ruse este domnul Nicușor Dan. Asta ne spuneți?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Nu neapărat, dar uite cum se încârligă pro-rușii pe aici cu tot felul de candidați”, a spus Mugur Ciuvică.



„Panourile devastatoare pentru Nicușor Dan sunt alea pe care scrie: „Trecerea oprită. Șantier”. Nu-i mai trebuie alte panouri. „Ocoliți”, ăsta e semnul”, a spus Val Vâlcu la emisiunea Miercurea Neagră, de pe DC News și DC News TV.





Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

