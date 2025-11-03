Ouăle maro sunt mai bune decât cele albe? Iată ce trebuie să știi

Mitul că ouăle maro ar fi mai bune decât cele albe este nefondat. Culoarea cojii nu influențează calitatea, gustul, textura sau valoarea nutritivă a oului, care depind de hrana găinii și de modul de creștere al găinii. Duritatea cojii ține de vârsta păsării, iar proporția dintre gălbenuș și albuș variază tot în funcție de vârstă. Culoarea oului este determinată genetic: albe, maro sau albastre, în funcție de rasă. În esență, ceea ce contează cu adevărat este interiorul oului, nu exteriorul, potrivit 20minutos.es.







Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik



Importanța ouălor în alimentație

Ouăle sunt alimente bogate în proteine de înaltă calitate, vitamine și minerale esențiale. Indiferent de modul în care sunt preparate, ouăle oferă nutrienți fundamentali care ajută la menținerea sănătății organismului și la prevenirea deficiențelor nutriționale.

Proteinele din ouă sunt de foarte bună calitate și conțin toți aminoacizii necesari de care organismul are nevoie pentru repararea țesuturilor și pentru susținerea sănătății musculare și a sistemului imunitar. De asemenea, ouăle conțin vitamine din complexul B, vitamina D, vitaminele A și E, dar și minerale precum fier, zinc și seleniu, care susțin metabolismul, sănătatea oaselor și funcțiile cognitive.

Cu toate că acestea au fost deseori asociate cu niveluri crescute ale colesterolului, cele mai recente cercetări demonstrează că un consum moderat de ouă – unul sau două pe zi – nu crește în mod semnificativ riscul de boli cardiovasculare la persoanele sănătoase și poate fi integrat cu succes într-o dietă echilibrată.

Nutrienții din ou, cum este colina, sunt foarte importanți pentru funcționarea normală a creierului, dar și pentru sănătatea ficatului, ceea ce face ca ouăle să aibă un rol fundamental în alimentația de zi cu zi.

Pe lângă faptul că sunt foarte bogate în nutrienți, ouăle sunt și foarte accesibile. Dacă le consumi în mod regulat, îți poți asigura aportul necesar de proteine și vitamine.

Dacă incluzi ouăle în alimentație, îți vei ajuta organismul să crească și să se refacă, deoarece proteinele și vitaminele din compoziția acestora sunt fundamentale pentru regenerarea celulelor și pentru menținerea sănătății întregului corp.