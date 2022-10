Ore mai scurte în școli. Ciolacu: Eu înțeleg că unii doresc să ne întoarcem și la învățământul online ca să facem economie... Nu!

Mai multe scoli din Gorj își vor reduce cursurile pentru a face economie la consumul de gaze și energie electrică. Astfel, de la 45 de minute cât durează ora de curs, se va reduce la 40 de minute. Propunerea mai trebuie votată de consiliile de administrație ale școlilor, pentru ca, mai apoi, să fie înaintată inspectoratului școlar de care aparțin.

„Eu știu că școlile, spitalele, grădinițele sunt toate prinse în ordonanța 119. Acum, managementul fiecărei școli îi privește. Părerea mea e că este o tâmpenie”, a spus Marcel Ciolacu. „Cum adică să reducă orele copiilor?! Eu înțeleg că unii poate doresc să ne întoarcem și la învățământul online ca să facem economie... Nu! Ministerul Educației trebuie să fie foarte clar în acest sens. Nimeni nu modifică programa școlară și timpul de desfășurare al orelor”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, la interviurile DC News

Marcel Ciolacu a spus dacă ușa PSD este deschisă pentru Victor Ponta

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus dacă ușa partidului mai este deschisă pentru Victor Ponta:

„L-am putea vedea pe Victor Ponta, din nou, în PSD?“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci.

„Nu am exclus niciodată acest lucru! Nu e nimeni perfect, n-am ridicat vreodată pretenții și cred că nu e cazul să ridice nici Victor Ponta. Am, așa, o supărare cu foștii președinți ai Partidului Social Democrat care au crescut în interiorul PSD, li s-a oferit absolut totul, domnului Victor Ponta i s-a oferit din partea partidului absolut totul, și un anumit statut, și un anumit culoar, iar apoi și-au făcut partide. Eu am muncit pentru domnul Victor Ponta în campania electorală. Cred că nu am muncit nici în campania mea electorală cât am muncit în campania electorală a lui Victor Ponta ca să iasă președintele României.

Am această reținere! Nici nu pot să fiu obtuz și să pun stop unei eventuale veniri a lui Victor Ponta în Partidul Social Democrat, dar nu este o decizie numai a mea, ci este o decizie pe care o voi lua împreună cu colegii mei“, a spus, la DC News, Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Noi impozite 2023. Ciolacu: Prin PNRR, ne-am asumat anumite jaloane, știți foarte bine că nu și le-a asumat PSD

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat și președintele Camerei Deputaților, a vorbit despre creșterea impozitelor în anul 2023:

„Ce facem cu impozitele locale din 2023?“, a întrebat jurnalista Anca Murgoci.

„Este o decizie foarte clară care ține, totuși, cont de ce se întâmplă în economie și anume faptul că anul viitor nu vor fi modificate impozitele. Cu alte cuvinte, nu vor fi mărite sau introduse impozite noi. Prin PNRR, ne-am asumat anumite jaloane, știți foarte bine că nu și le-a asumat în mod direct PSD, ne aducem aminte cât ne-am chinuit să aflăm ce scrie în PNRR. Mai aflam de la Comisie și, cu toate că eram parlamentar, accesul la informații în ceea ce privește PNRR-ul era foarte limitat.

În ziua de astăzi, atât eu cât și primul-ministru al României, aflăm de la miniștri anumite lucruri trecute în PNRR. Ne-am asumat cu toții, ca stat, aceste reforme și nu discutăm că vom încerca să scoatem anumite reforme din PNRR. Totuși, anumite abordări, adaptate crizelor din acest moment, mi se pare corect să existe. Anul trecut a fost o modificare cu șase luni înainte, pentru 1 ianuarie, cu anumite excepții pe care le scoatem din Codul Fiscal, nu introducerea de noi impozite. Ni s-a atras atenția din construcția PIB-ului că avem veniturile cele mai mici pe impozitarea locuințelor.

Noi ne încadrăm pe maxim 2,2 în funcție de anul fiscal, media europeană fiind un de 4,6. Chiar și organismele financiare internaționale ne-au atras atenția că avem o problemă în această zonă. E adevărat că eram obișnuiți ca pe timpul comunismului în care toată lumea era impozitată la fel și, indiferent dacă ai o locuință în mijlocul Bucureștiului sau în mijlocul altui oraș, să ai același impozit. Am venit cu modificarea că se ia grila notarială, adică valoarea, dar tot ceva intermediar până când Ministerul de Finanțe va reuși să facă digitalizarea. În momentul acela automat intră într-un făgaș normal pentru că atunci ai exact prețul de cumpărare și de încadrare la primărie, fiind o interconecatere între ANAF și fiecare UAT.” Continuarea declarațiilor, AICI!

