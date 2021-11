Ioana Ginghină a acceptat provocarea SPECTACOLA și a completat în ORACOLUL VEDETELOR.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Ioana Ginghină: Cel mai mare vis al meu era să devin actriță.



SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Ioana Ginghină: Am fost un copil cu multă imaginație și putere de convingere, așa că într-o zi, după școală, când cam toți copiii eram singuri acasă, i-am convins pe prietenii mei să luăm bijuteriile din casă și să le îngropăm ca să facem comori.

Când și-au dat părinții seama că acestea lipsesc a fost mare haos, căci era deja noapte.

Toți, părinți și copii, au venit la mine la ușă ca să descoperim unde sunt bijuteriile.

Le-am găsit, dar nu pe toate…

SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Ioana Ginghină: Nu aș schimba nimic. Am avut și am o viață perfectă.



SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Ioana Ginghină: Să nu i se întâmple ceva Ruxandrei.

SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Ioana Ginghină: Love is in the air. I love my life.



SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/haios moment din viața ta?

Ioana Ginghină: Penibil nu prea am avut. Eu am o vorbă când esti în rahat până la gât te apuci și mănânci.

Haios… nu știu, au fost multe.

SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Ioana Ginghină: Abia săptămâna asta am aflat că găinile mănâncă ouă. Adică propriile ouă.



SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Ioana Ginghină: Nu știu, nu cred ca am ceva inutil. Toate talentele pe care le am sunt utile la ceva.

SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Ioana Ginghină: Nu știu sincer dacă aș lua trei lucruri cu mine.

Poate doar să le vând, dar nu am atașamente pentru lucruri. Pot trăi fără orice liniștită.

