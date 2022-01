Oracolul VEDETELOR. 20 de întrebări pentru Gianina Corondan. Curiozități care și-au găsit acum răspunsul

Gianina Corondan este prezentatoare Radio și TV, entertainer, MC, actriță și cantareață. Este una dintre cele mai efervescente apariții din showbizz. Energică și carismatică, Gianina știe cum să aducă zâmbete în orice încăpere ar intra.

Astăzi, Gianina a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA și a completat în Oracolul Vedetelor.

SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Gianina Corondan: Să vizitez Germania. Aveam o revistă Neckerman si mi se părea că acolo e raiul jucăriilor.



SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Gianina Corondan: M-am fugărit cu Alex, fratele meu, el s-a împiedicat și și-a spart capul. M-am simțit foarte vinovată.



SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Gianina Corondan: Mi-aș iscodi mai mult bunicii.

SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Gianina Corondan: Să afle lumea care este cea mai mare frică a mea.

SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Gianina Corondan: Zgomote de orătănii: pui, vaci, oi, foșnet de pădure, clinchet de clopoței, voci de copii, rîsete, rockereli și pricesne.

SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Gianina Corondan: Să cer plată pentru ce am muncit. Dacă nu-s atentă, poate reveni acest moment penibil, că, na, unii încă au impresia că eu nu plătesc facturi.

SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Gianina Corondan: Un podcast al lui Andi Moisescu, în care îl avea invitat pe Simion Bogdan, cu cobza lui fenomenală.

SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Gianina Corondan: Am descoperit în copilărie ca am talent să pieptăn ciucurii de la covor, am fost și lăudată pentru asta, dar am renunțat rapid, am simțit că laudele erau nemeritate, era doar exploatare

SPECTACOLA: Care ar fi cele trei lucruri pe care le-ai lua cu tine pe o insulă pustie și de ce?

Gianina Corondan:

- un vapor, ca să plec de acolo rapid

- un avion, ca să plec de acolo în caz că se strică vaporul

- o minge de ping-pong, ca să iasă obiectele la număr



SPECTACOLA: Cum arată meniul „perfect” pentru tine și care ar fi alimentul la care nu ai putea renunța niciodată.

Gianina Corondan: Pîine caldă, făcută ca la bunici. Cu 'sclănină' sau 'unsoare', cu pătură stoarsă. Dar pita-i musai.

SPECTACOLA: Ce altă meserie ai fi putut practica dacă nu alegeai acest drum?

Gianina Corondan: Aș fi putut fi cercetător britanic.

