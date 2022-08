CEO-ul Leviatan, Cătălin Podaru, întrebat la DCNews de ce a ales să se implice în astfel de programe educaționale, a oferit următorul răspuns: „Noi am ales să ne implicăm în programe educaționale deoarece considerăm că mediul privat poate juca un rol activ în viața academică, mai ales că în ziua de azi forța de muncă este una foarte necesară, dar și schimburile de specialități sunt foarte diverse. Credem că trebuie să vină companiile în întâmpinarea mediului academic, care la rândul lui și-a schimbat abordarea în ultimii ani, în a face mai bine cunoscut ce înseamnă locul de muncă, ce skill-uri trebuie să deprindem din universitate, pentru ca studenții să știe ce urmează după facultate și să-și adapteze în acest sens atât așteptările, cât și eforturile din cadrul cursurilor.”

De asemenea, întrebat cum a început colaborarea cu universitățile tehnice din România, Cătălin Podaru a făcut următoarele precizări: „Prin prezența pe care am avut-o în mediul online, am făcut cunoscut nivelul de tehnologizare și modul destul de avansat la care companiile noastre au ajuns să lucreze în ultimii ani, mai mult de atât, colaborarea nostră cu parteneri ne-a făcut să fim recomandați către profesori care predau aceste cursuri de lucru tehnologizat în construcții - atât în proiectare, cât și în execuție. Am fost recomandați pentru a susține prezentarea practică a cursului de building information modelling din cadrul Universității Tehnice de Construcție București.”

„Ulterior, prin această prezență, profesori de la alte facultăți din țară au aflat că pot să vină către studenți cu exemple clare din România. A fost un lucru surprinzător chiar și pentru ei că există un nivel avansat de tehnologizare în construcții în România și că pot arăta, dincolo de conceptele prezentate în cadrul cursurilor, cum se lucrează efectiv în construcții într-o manieră modernă”, a explicat Cătălin Podaru. „Peste tot am găsit profesori cu o deschidere foarte mare. Discutăm să reluăm și poate să ducem mai departe chiar anumite proiecte pilot în viitor”, a mai precizat acesta.

Gabriel Marcu a vorbit despre universitățile cu care au colaborat. „În ultima perioadă, din ce în ce mai multe universități au început să introducă în programa școlară cursuri despre building information modelling, fiind ultimul standard în materie de tehnologizare în domeniul construcțiilor. Așa cum domnul Podaru a menționat, noi am început o colaborare punctuală cu Universitatea Tehnică de Construcții București, începând cu Facultatea de Construcții și ulterior și cu cea de Instalații. Încet, încet, am extins colaborările către universități, cum ar fi Facultatea de Construcții din cadrul Universităţii Gheorghe Asachi din Iaşi. Toate colaborările au fost apreciate, fructuoase. Credem că, în viitor, o să continuăm aceste colaborări în cadrul universităților. Ne-au și solicitat deja acest aspect și credem că ne vom extinde și către alte facultăți din domeniul construcțiilor din cadrul altor universități din țară”, a precizat Gabriel Marcu.

