Olivier Roustening, primele imagini după ce a fost ARS. Este înfășurat în bandaje

Celebrul designer de modă francez, Olivier Rousteing, a dezvăluit că a fost rănit în urma unui accident domestic anul trecut, împărtășind o poză cu el în bandaje pentru arși, informează BBC.

Rousteing, directorul creativ al casei de modă Balmain, a împărtășit vestea într-o postare pe Instagram sâmbătă. „Exact acum un an, șemineul din casa mea a explodat”, a scris el. S-a trezit a doua zi la Hôpital Saint Louis din Paris și de atunci rănile s-au ameliorat

Obsesia perfecțiunii l-a determinat să țină totul secret

Rousteing a spus că nesiguranțele sale și „obsesia modei pentru perfecțiune” l-au oprit să le dezvăluie totul până acum.

„Pentru a fi sincer, nu sunt foarte sigur de ce mi-a fost atât de rușine”, a scris el. Când și-a revenit, și-a ascuns rănile cu mâneci lungi și bijuterii în timpul interviurilor.

„Acum, un an mai târziu - vindecat, fericit și sănătos”, a scris el. El a mulțumit personalului medical care l-a tratat în ciuda faptului că „s-a ocupat de un număr incredibil de cazuri COVID-19 în același timp” și a vorbit despre cât de norocos se simte acum. „Există întotdeauna soare după furtună”.

Designer creativ al unei mari case de modă la doar 25 de ani

Rousteing și-a preluat postul de director creativ al lui Balmain în 2011, la vârsta de doar 25 de ani. Potrivit unui profil din revista Out, marca a crescut între 15% și 20% între 2012 și 2015. A deschis buticuri la Londra și New York și prima companie în afara Parisului.

Un documentar Netflix din 2019, Wonder Boy, i-a analizat cariera și l-a urmărit în timp ce își căuta mama biologică.

Cătălin Botezatu, la un pas de sinucidere

Cătălin Botezatu a făcut mai multe mărturisi tulburătoare despre viața personală și amoroase, în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Creatorul de modă a dezvăluit că pe parcursul vieții s-a confruntat cu traume pe care nu a crezut că le va putea depăși vreodată și că din cauza lor a fost pe punctul de a-și pune capăt zilelor de trei ori, fiind salvat în ultima clipă.

Potrivit lui, prima oară a avut să se sinucidă în penitenciarul din Rahova, când credea că nu mai are nicio șansă să-și demonstreze nevinovăția, iar următoarele două au fost din cauza femeilor din viața sa.

"De trei ori și nu din orgolii. Pentru că atunci când iubești cu adevărat, nu trebuie să ai orgolii și mândrii.

Atunci când iubești cu adevărat, nu ajungi la acest gest de lașitate, pentru că este un gest de lașitate dacă stai să te gândești după aceea. Din dorința aia nebună de a avea persoana pe care ți-o dorești lângă tine. Doar când iubești ca un nebun și când spui da, viața mea nu mai are sens fără acea femeie, te gândești la sinucidere. Prima oară când am vrut să fac acest lucru, nu a fost din dragoste, a fost atunci când eram încarcerat în România și am crezut că nu mai am șansa să mă motivez și nici să arăt oamenilor adevărul.

Strângeam pastile după pastile și am vrut în noaptea de Crăciun să mă sinucid, dar Dumnezeu m-a ajutat din nou", a declarat Cătălin Botezatu la Kanal D.