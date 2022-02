Observația lui Vâlcu după ce Putin a dezlănțuit iadul în Ucraina. „O fi avut timp Călin Georgescu?”

"O fi avut timp Călin Georgescu, de ieri până azi (n.red. de joi până vineri), să se ducă să facă curat, să-și scoată haina, să șteargă vopseaua de pe jos, așa, în stilul cu care ne-a obișnuit?", a fost întrebarea retorică lansată de jurnalistul Val Vâlcu, în contextul protestelor de la Ambasada Rusiei.

"Sigur americanii au fost doriți și așteptați. Rușii au venit peste noi. Nu intră în discuție în momentul de față nicio comparație în fața unui dement, a unui dictator nebun, ajuns în finalul biologic. Declanșează un conflict de Secolul 18.", a mai spus Val Vâlcu, făcând referire la Vladimir Putin.

Despre "interesul național", Val Vâlcu a adăugat la emisiunea "Deferiți mass-media" de la DC News TV că este "ca și cel internațional", respectiv "Putin să fie înfrânt".

Călin Georgescu a fost propus de George Simion președinte de onoare al partidului, în 24 ianuarie, la Iași.

Analistul de politică externă, Bogdan Chirieac, a afirmat, în cadrul emisiunii ”Deferiți mass-media” de vineri, 25 februarie 2022, că ”Statele Unite, în acest moment, reprezintă singura șansă pentru libertate, democrație, integritate teritorială, securitate.”

Bogdan Chirieac afirmă, în contextul conflictului Rusia - Ucraina, că ”americanii sunt așteptați aici (n.r. în România), rușii nu”. Analistul politic a răspuns, întrebat ce ar putea să împrumute România de la Statele Unite ale Americii, că am putea împrumuta ”o democrație funcțională, o justiție funcțională, o dorință și o posibilitate de a face afaceri în mod liber, de a crea plus valoare liber, cum este administrația americană, fiindcă, în Statele Unite, chiar poți să muncești dacă dorești și nu te asupresc monștrii creați în România, precum Fiscul, poți lucra liber. În plus, cred că putem împrumuta ceva din învățământul lor de top, au cel mai mare număr de laureați ai Premiului Nobel care predau în universități. Mai putem - poate, dacă importăm 10% din sistemul medical american, cred că ne-am situa la 90% din sistemul medical european, am putea importa și de acolo”.

