Simion își salvează pielea. Se dezice de cel pe care l-a propus președinte de onoare al AUR, după ce a gafat, dar îi mai dă o șansă

Călin Georgescu, pe care-l regăsiți pe rețelele sociale drept ”Premierul nostru”, a făcut declarații stupefiante despre Zelea Codreanu, Ion Antonescu și a negat crimele legionarilor. Legea 217/2015 consideră infracțiuni astfel de fapte. Cei care încalcă legislația pot ajunge la închisoare, iar partidul din a cărui conducere fac parte poate fi desființat. Citește mai mult aici: AUR, posibilă desființare: Călin Georgescu, propunerea lui Simion la președinția partidului, încalcă Legea 217/2015

După acest moment, George Simion, co-liderul AUR care l-a propus pe Călin Georgescu președinte de onoare al partidului, transmitea un mesaj surprinzător: ”NU mă dă nimeni afară din AUR, poate îi dau eu pe ei”.

Astăzi, prezent la ”Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, la Antena 3, George Simion a încercat o distanțare de Călin Georgescu, dar cu jumătate de gură. Ieri, însă, stăteau umăr la umăr înainte de o emisiune de la Realitatea Plus. Dovadă, fotografia ce deschide această știre.

”Prin crimele comunismului au fost 60 de milioane de morți în România” a fost una dintre afirmațiile lui Călin Georgescu. Astăzi, George Simion a spus, despre această afirmație, cu referire la cei ”60 de milioane de morți”: ”O fi greșit, da”. ”O greșeală totuși mare!” a intervenit Mihai Gâdea.

”Eu am o pregătire, am făcut masteratul în crimele comunismului”

”Eu am făcut un masterat în crimele comunismului și nu... (...) dar comunismul a făcut victime în România, precum și nazismul a făcut victime în România. Eu am o pregătire, am făcut masteratul în crimele comunismului în România și pot să mă pronunț pe aceste subiecte care țin de comunism, pentru că am studii în domenii și... domnul Călin Georgescu are alte studii, este calificat în dezvoltare durabilă, a fost trimisul României la ONU pentru dezvoltare durabilă. Dar nu trebuia Călin Georgescu să vină să se pronunțe pe teme de istorie. Domnu` Gâdea, eu am 35 de ani, am făcut un partid de la zero, nu trebuie să fiu pus eu, care am pornit AUR pe 1 decembrie 2019, de Ziua Națională, la Alba Iulia, să discut despre istoria recentă a României, să discut despre legionari și despre comuniști și să fac aprecieri despre Zelea Codreanu sau Nicolae Ceaușescu, pentru că o să găsești în societatea românească unii, cum e dl. Georgescu, simpatizanți ai legionarilor. O să găsești foarte mulți dintre părinții și bunicii noștri simpatizanți ai comuniștilor și, din multe puncte de vedere, aceste două sisteme totalitare trebuie echivalate, pentru că au făcut mult rău, milioane de victime și nu trebuie să ajungem la sisteme totalitare, dictatoriale... da` acuma să-mi pui mie în cârcă, știu cât de greu mi-a fost să creez acest partid, să-l duc în Parlament și... acuma... să mă pui pe mine la mijloc și să explic celor care se uită acuma... Dl. Georgescu a făcut o gafă” a continuat George Simion.

”Nu mă dă nimeni afară din partid”

Mihai Gâdea i-a amintit că politicianul Călin Georgescu, propus de el pentru funcția de președinte de onoare, era propunerea AUR de prim-ministru, ba chiar se spunea că ar fi propunerea pentru funcția de președinte al țării. George Simion a afirmat că el nu are simpatii legionare, dar și că ”nu este” Călin Georgescu președinte de onoare al AUR. ”Știți cum... cine se aseamănă se adună, teoretic. Noi suntem o alianță (...) și au apărut discuții că mă dau afară din partid, că ies, nu mă dă nimeni afară din partid. (...) Poate să mă dea oricine afară din partid, eu nu vreau să mă asociez cu comunicate precum cel cu `temă minoră`” a continuat copreședintele AUR, spunând că ei trebuie să construiască o mișcare românească fără rădăcini totalitare. ”Gândurile noastre sunt sincere, sunt născut în `86, nu vreau să fiu asociat cu ce au făcut Cuza sau Goga” a afirmat el.

George Simion a mai spus: ”Dacă nu-și clarifică clar ideologia și dacă nu se delimitează clar de orice mișcare din trecut cu care AUR-ul nu are de-a face, nu vreau nici eu să am de-a face cu ei”.

Întrebat dacă mai poate Călin Georgescu să fie președintele de onoare al AUR, George Simion a răspuns: ”Dacă nu-și clarifică aceste afirmații, inclusiv într-o discuție în fața națiunii, nu poate, dar eu cred că-și va clarifica și dăm o șansă...”. În caz contrar, el ar urma să renunțe la propunerea pe care a făcut-o pentru funcția de președinte de onoare al AUR, după cum a declarat.

