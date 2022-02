Bogdan Chirieac: Statele Unite reprezintă singura ȘANSĂ pentru libertate, democrație, securitate

Analistul de politică externă, Bogdan Chirieac, a afirmat, în cadrul emisiunii ”Deferiți mass-media” de vineri, 25 februarie 2022, că ”Statele Unite, în acest moment, reprezintă singura șansă pentru libertate, democrație, integritate teritorială, securitate.”

Bogdan Chirieac afirmă, în contextul conflictului Rusia - Ucraina, că ”americanii sunt așteptați aici (n.r. în România), rușii nu”. Analistul politic a răspuns, întrebat ce ar putea să împrumute România de la Statele Unite ale Americii, că am putea împrumuta ”o democrație funcțională, o justiție funcțională, o dorință și o posibilitate de a face afaceri în mod liber, de a crea plus valoare liber, cum este administrația americană, fiindcă, în Statele Unite, chiar poți să muncești dacă dorești și nu te asupresc monștrii creați în România, precum Fiscul, poți lucra liber. În plus, cred că putem împrumuta ceva din învățământul lor de top, au cel mai mare număr de laureați ai Premiului Nobel care predau în universități. Mai putem - poate, dacă importăm 10% din sistemul medical american, cred că ne-am situa la 90% din sistemul medical european, am putea importa și de acolo”.

În acest ultim aspect, consultantul politic Cozmin Gușă a căzut de acord cu analistul politic Bogdan Chirieac. ”Sistemul medical - absolut da, lăsând la o parte scandalurile politice, acolo - în SUA n.r. - ai încredere când te duci la spital, am sesizat-o pe pielea mea de mai multe ori, am dus pe cineva sau am simțit-o pe pielea mea cât am stat în Statele Unite” a spus consultantul Cozmin Gușă.

În trecut, în emisiunea ”Deferiți mass-media”, Bogdan Chirieac, Cozmin Gușă și Val Vâlcu au vorbit despre experiențele trăite pe străzile din Statele Unite ale Americii, unele într-un context mult mai relaxat decât cel pe care-l trăim astăzi.

Analistul politic Bogdan Chirieac a ajuns în SUA în 1991, în perioada în care România abia ieșise din comunism, și a dezvăluit: ”Noi veneam din comunism. Țin minte că a fost prima dată, nici nu știam că există reduceri, nu era fluxul informațional, comunicațional de acum. Ne-a dus ghidul care ne însoțea, cea care avea grijă de noi, ne-a dus la One Dollar Shop. Doamne, ce de cadouri am cumpărat pentru acasă. În 1991 dolarul avea încă o greutate destul de mare, nu că acum nu ar avea, dar cred că ce cumpărai atunci cu un dolar cumperi acum cu 10 sau 15. Doamne, câte lucruri am luat, am umplut valiza”, a mărturisit Bogdan Chirieac.

Vezi mai mult aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News